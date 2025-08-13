कौन हैं रोहित शेट्टी की पत्नी माया? साल 2005 में हुई थी शादी

रोहित शेट्टी की पत्नी का नाम माया शेट्टी है। दोनों ने साल 2005 में शादी की थी।
माया, एक सीनियर बैंकिंग प्रोफेशनल हैं। मुंबई की एक मशहूर प्राइवेट बैंक में मैनेजमेंट की बड़ी ज़िम्मेदारी संभाल चुकी हैं।
रोहित शेट्टी और उनकी पत्नी की सिर्फ यही तस्वीर इंटरनेट पर है। दरअसल, माया मीडिया से दूर रहता पसंद करती हैं। उनका जन्म 1980 के दशक में मुंबई में हुआ था। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए किया था।
2004 में एक कॉमन फ्रेंड के नेटवर्किंग इवेंट में रोहित और माया की मुलाकात हुई थी।
रोहित और माया की शादी के बाद इशान का जन्म हुआ। इशान अब 15 साल के हो गए हैं।
माया अब चैरिटी और एनजीओ प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं, खासतौर पर बच्चों की पढ़ाई और महिला सशक्तिकरण पर फोकस करती हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि रोहित शादीशुदा होने के बावजूद प्राची के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि, कुछ समय बात दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया और वह अपनी पत्नी के पास वापस चले गए।