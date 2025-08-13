who is Rohit Shetty wife maya shetty know about his son कौन हैं रोहित शेट्टी की पत्नी माया? साल 2005 में हुई थी शादी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनकौन हैं रोहित शेट्टी की पत्नी माया? साल 2005 में हुई थी शादी

कौन हैं रोहित शेट्टी की पत्नी माया? साल 2005 में हुई थी शादी

Rohit Shetty Wife Name: रोहित शेट्टी के परिवार के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए आज हम आपको उनकी पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं।

Vartika TolaniWed, 13 Aug 2025 04:51 PM
1/7

रोहित शेट्टी की पत्नी

रोहित शेट्टी की पत्नी का नाम माया शेट्टी है। दोनों ने साल 2005 में शादी की थी।

2/7

क्या करती हैं माया?

माया, एक सीनियर बैंकिंग प्रोफेशनल हैं। मुंबई की एक मशहूर प्राइवेट बैंक में मैनेजमेंट की बड़ी ज़िम्मेदारी संभाल चुकी हैं।

3/7

सोशल मीडिया से रहती हैं दूर

रोहित शेट्टी और उनकी पत्नी की सिर्फ यही तस्वीर इंटरनेट पर है। दरअसल, माया मीडिया से दूर रहता पसंद करती हैं। उनका जन्म 1980 के दशक में मुंबई में हुआ था। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए किया था।

4/7

पहली मुलाकात

2004 में एक कॉमन फ्रेंड के नेटवर्किंग इवेंट में रोहित और माया की मुलाकात हुई थी।

5/7

15 साल का बेटा

रोहित और माया की शादी के बाद इशान का जन्म हुआ। इशान अब 15 साल के हो गए हैं।

6/7

माया का योगदान

माया अब चैरिटी और एनजीओ प्रोजेक्ट्स में एक्टिव हैं, खासतौर पर बच्चों की पढ़ाई और महिला सशक्तिकरण पर फोकस करती हैं।

7/7

अफेयर

मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि रोहित शादीशुदा होने के बावजूद प्राची के साथ रिलेशनशिप में थे। हालांकि, कुछ समय बात दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया और वह अपनी पत्नी के पास वापस चले गए।

Rohit Shetty