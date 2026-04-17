इस खूबसूरत हसीना पर दिल हार बैठे क्रिकेटर अर्शदीप सिंह,रणवीर सिंह-दिलजीत दोसांझ संग कर चुकी काम

रणवीर सिंह की इस एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे क्रिकेटर अर्शदीप सिंह

भारतीय क्रिकेटर और एक्ट्रेसेस के बीच अफेयर नई बात नहीं हैं। वहीं, अब एक और जोड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। जी हां, इन दिनों भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह, एक पंजाबी एक्ट्रेस डेटिंग की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?