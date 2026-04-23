कौन थे माइकल जैक्सन? भारत में कब रिलीज हो रही किंग ऑफ पॉप की बायोपिक

लीसा मैरी प्रेस्ली और माइकल जैक्सन

उनका जन्म जो जैक्सन और कैथरीन जैक्सन के घर हुआ था। माइकल जैक्सन ने दो बार शादी की थी। उनकी पहली शादी साल 1994 में लीसा मैरी प्रेस्ली से शादी की। साल 1996 में लीसा से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने डेबी रो से शादी की जिससे साल 1999 में उनका तलाक हो गया। माइकल जैक्सन के तीन बच्चे हैं। उनके बच्चों के नाम हैं- प्रिंस जैक्सन, पेरिस जैक्सन और ब्लैंकेट जैक्सन।