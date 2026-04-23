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कौन थे माइकल जैक्सन? भारत में कब रिलीज हो रही किंग ऑफ पॉप की बायोपिक

माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान न केवल हॉलीवुड में है बल्कि पूरी दुनिया में है। भारत में भी माइकल जैक्सन को खूब पसंद किया जाता है। अब माइकल जैक्सन पर बनी बायोपिक भारत में रिलीज होने जा रही है। इस बीच जानते हैं कौन थे माइकल जैक्सन।

Harshita PandeyApr 23, 2026 10:41 am IST
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माइकल जैक्सन

माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम है जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। दुनियाभर में किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित बायोपिक 'माइकल' अब भारत में रिलीज होने जा रही है।

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फिल्म कब हो रही रिलीज

माइकल भारत में 24 अप्रैल यानी कल रिलीज होगी। हालांकि, आज शाम से इस शो के पेड प्रिव्यूज शुरू हो जाएंगे। bookmyshow.com के मुताबिक, इस फिल्म पर करीब 1 लाख 32 हजार से ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आइए फिल्म रिलीज के बीच जानते हैं कौन थे माइकल जैक्सन?

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अमेरिकी गायक, गीतकार और डांसर

माइकल जैक्सन एक महान अमेरिकी गायक, गीतकार और डांसर थे। उन्हें किंग ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है। माइकल जैक्सन ने पॉप कल्चर को पूरी तरह बदल कर रख दिया।

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1958 में हुआ था जन्म

माइकल जैक्सन का नाम इतिहास के सबसे सफल और प्रभावशाली कलाकारों में से एक माना जाता है। माइकल जैक्सन का जन्म साल 1958 में हुआ था। वहीं, साल 2009 में 50 साल की उम्र में माइकल जैक्सन का निधन हो गया था।

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लीसा मैरी प्रेस्ली और माइकल जैक्सन

उनका जन्म जो जैक्सन और कैथरीन जैक्सन के घर हुआ था। माइकल जैक्सन ने दो बार शादी की थी। उनकी पहली शादी साल 1994 में लीसा मैरी प्रेस्ली से शादी की। साल 1996 में लीसा से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने डेबी रो से शादी की जिससे साल 1999 में उनका तलाक हो गया। माइकल जैक्सन के तीन बच्चे हैं। उनके बच्चों के नाम हैं- प्रिंस जैक्सन, पेरिस जैक्सन और ब्लैंकेट जैक्सन।

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लगे यौन शोषण के आरोप

माइकल जैक्सन जितना प्रसिद्ध थे उतना ही उनका नाम विवादों में भी आया। साल 1993 में माइकल जैक्सन पर 13 साल के जॉर्डन चैंडलर का यौन शोषण करने का आरोप लगा था। माइकल ने इन आरोपों से इनकार किया था। लेकिन साल 1994 में माइकल जैक्सन ने 24 मिलियन डॉलर खर्च करके कोर्ट से बाहर सेटेलमेंट किया था।

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कैंसर पेशेंट ने लगाया था बाल यौन शोषण का आरोप

1993 में पहली बार था जब माइकल जैक्सन पर यौन शौषण का आरोप लगा था। इसके बाद साल 2003 में 'लिविंग विद माइकल जैक्सन' डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। डॉक्यूमेंट्री आने के बाद 13 साल के कैंसर पेशेंट ने उनपर बाल यौन शोषण का आरोप लगाया था। जैक्सन को अरेस्ट भी किया गया था और 14 हफ्ते तक ट्रायल चला। हालांकि साल 2005 में उन्हें बरी कर दिया गया था।

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फिल्म में कौन बना है माइकल जैक्सन

माइकल जैक्सन की बायोपिक में इन सभी विवादों के बारे में भी देखने को मिल सकता है। इस फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जाफर जैक्सन निभा रहे हैं। वे जर्माइन जैक्सन के बेटे हैं और यह फिल्म उनके अभिनय करियर की शुरुआत है। इस फिल्म को एंटोनी फुक्वा ने डायरेक्ट किया है।

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