5 महीने की उम्र में छूटा पिता का साथ, झेले 500 रिजेक्शन; कौन हैं मुसाफिर कैफे की प्रीति?

नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मुसाफिर कैफे में प्रीति का रोल महिमा मकवाना ने निभाया है। महिमा की करियर जर्नी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है। उन्होंने अपना पहला शो मिलने से पहले 500 रिजेक्शन झेले थे।
महिमा मकवाना ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपना फिल्मी डेब्यू सलमान खान की फिल्म अंतिम से किया था। महिमा के करियर की बात करें तो उन्होंने 12 साल की उम्र में इंडस्ट्री में काम शुरू किया था।
फिल्मों और सीरीज में आने से पहले महिमा टीवी सीरियल्स में काम करती थीं। महिमा को जी टीवी के शो सपने सुहाने लड़कपन में रचना का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी।
महिमा के जीवन की बात करें तो जब वो पांच महीने की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें उनकी मां ने संभाला। महिमा वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती हैं।
महिमा ने बताया कि जब वो 10 साल की थीं उन्होंने तब ऑडिशन देने शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी मां और भाई का ध्यान रखना चाहती थीं इस वजह से उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था।
महिमा को पहला शो तब मिला जब वो 12 साल की थीं। महिमा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कलर्स टीवी के शो मोहे रंग दे, बिलाका वधु और स्टार वन के शो मिले जब हम तुम में काम किया।
ने केवल हिंदी इंडस्ट्री में बल्कि महिमा साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं। महिमा साउथ की फिल्म वेंकटपुरम (2017) और मोसागल्लू (2021) में नजर आ चुकी हैं।
मुसाफिर कैफे की बात करें तो इस सीरीज में महिमा के साथ विक्रांत मैसी और वेदिका पिंटो नजर आई हैं। मुसाफिर कैफे नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। ये सीरीज दिव्य प्रकाश दुबे की इसी नाम की किताब पर आधारित फिल्म है।