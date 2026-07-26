5 महीने की उम्र में छूटा पिता का साथ, झेले 500 रिजेक्शन; कौन हैं मुसाफिर कैफे की प्रीति?

10 साल की उम्र में शुरू किया काम

महिमा ने बताया कि जब वो 10 साल की थीं उन्होंने तब ऑडिशन देने शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि वो अपनी मां और भाई का ध्यान रखना चाहती थीं इस वजह से उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था।