कौन हैं जोनस कोनर? जिनके बारे में सलमान खान ने किया पोस्ट, लिखा- ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं किया तो..

सुपरस्टार सलमान खान इंडस्ट्री में नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। सलमान खान ने फिल्म जगत में अभी तक कई एक्टर्स और सिंगर्स को मौका दिया है। बच्चों से खास लगाव रखने वाले सलमान खान अपनी हालिया पोस्ट में चाइल्ड आर्टिस्ट जोनस कोनर की तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे। तो चलिए जानते हैं कौन हैं जोनस कोनर और क्या है उनकी कहानी? साथ ही यह भी समझेंगे कि सलमान ने उनके बारे में पोस्ट क्यों किया?
जोनस कोनर एक अमेरिकी सिंगर हैं जिनकी उम्र महज 15 साल है। जोनस का बचपन मुश्किलों भरा रहा है और वह अपने गानों के जरिए उसी दर्द और खालीपन को बयां करते हैं।
'फादर इन ए बाइबल' और 'पीस विद पेन' जैसे अपने गानों के जरिए जोनस बिना पिता के अकेले बड़े होने, नशे का शिकार होने और परिवार की खालीपन जैसी चीजों पर लिखते और संगीत बनाते हैं।
सलमान खान ने जोनस कोनर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- मैंने कभी भी किसी 15 साल के बच्चे को अपने दर्द को इतने सुंदर संगीत में बदलते नहीं देखा है।
सलमान खान ने अपनी X पोस्ट में जोनस के उन गानों के नाम लिखे हैं जो उन्होंने सुने और पसंद आए। सलमान खान ने लिखा- ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट किया तो फिर क्या किया।
सलमान खान ने लिखा- भाइयों और बहनों ये गाने अंग्रेजी में हैं। लेकिन ऐसे बच्चे यहां पर भी बहुत हैं। उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनका शोषण मत कीजिए।
सलमान खान और जोनस का सीधे तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन शायद उन्हें इस 15 साल के राइटर-सिंगर की कहानी इतनी अच्छी लगी कि वह खुद को इसे साझा करने से नहीं रोक पाए।
पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में ढेरों लोग सलमान खान के इस दिलदार अंदाज की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। एक शख्स ने लिखा- सलमान आप सिर्फ एक बड़े स्टार ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो।