कौन हैं जोनस कोनर? जिनके बारे में सलमान खान ने किया पोस्ट, लिखा- ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं किया तो..

सलमान ने किया इस बच्चे के लिए पोस्ट

सुपरस्टार सलमान खान इंडस्ट्री में नए टैलेंट को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। सलमान खान ने फिल्म जगत में अभी तक कई एक्टर्स और सिंगर्स को मौका दिया है। बच्चों से खास लगाव रखने वाले सलमान खान अपनी हालिया पोस्ट में चाइल्ड आर्टिस्ट जोनस कोनर की तस्वीर पोस्ट करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे। तो चलिए जानते हैं कौन हैं जोनस कोनर और क्या है उनकी कहानी? साथ ही यह भी समझेंगे कि सलमान ने उनके बारे में पोस्ट क्यों किया?