who is John Abraham wife priya runchal where they met when they got married कौन हैं जॉन अब्राहम की पत्नी प्रिया रुंचाल, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?
कौन हैं जॉन अब्राहम की पत्नी प्रिया रुंचाल, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

जॉन अब्राहम शादीशुदा हैं। जी हां, उनकी पत्नी का नाम प्रिया रुंचाल है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों की मुलाकात कब हुई थी और दोनों शादी के बंधन में कब बंधे थे।

Vartika TolaniMon, 11 Aug 2025 08:41 PM
कौन है जॉन अब्राहम की पत्नी?

जॉन अब्राहम की पत्नी का नाम प्रिया रंचल है। प्रिया इंडियन-अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं।

2010 में हुई थी मुलाकात

दोनों की मुलाकात दिसंबर 2010 में मुंबई में हुई थी, तब प्रिय लंदन से अपना एमबीए पूरा कर रही थीं और जॉन किसी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में गए थे।

कब हुई थी शादी?

जोड़ी ने 3 जनवरी 2014 को शादी की। दोनों ने शादी में केवल परिवार तथा करीबी मित्रों को ही बुलाया था।

कहां काम करती हैं प्रिया?

आज प्रिय एक बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक में फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम संभालती हैं।

फुटबॉल क्लब की चेयरपर्सन हैं प्रिया

इसके अलावा, प्रिया नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी फुटबॉल क्लब की चेयरपर्सन भी हैं और टीम के पैसों और मैनेजमेंट से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती हैं।

पर्सनल लाइफ को रखा प्राइवेट

दोनों पब्लिक में बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने का फैसला किया है। जॉन रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं, जिससे वो ज्यादातर सोशल इवेंट्स में नहीं जा पाते। प्रिय भी सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं।

पालतू जानवरों से प्यार

दोनों पालतू जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। प्रिया जॉन की फुटबॉल अकादमी के प्रोजेक्ट में सलाह देने और गाइड करने का काम भी करती हैं।

