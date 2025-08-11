कौन हैं जॉन अब्राहम की पत्नी प्रिया रुंचाल, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

जॉन अब्राहम की पत्नी का नाम प्रिया रंचल है। प्रिया इंडियन-अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं।
दोनों की मुलाकात दिसंबर 2010 में मुंबई में हुई थी, तब प्रिय लंदन से अपना एमबीए पूरा कर रही थीं और जॉन किसी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट में गए थे।
जोड़ी ने 3 जनवरी 2014 को शादी की। दोनों ने शादी में केवल परिवार तथा करीबी मित्रों को ही बुलाया था।
आज प्रिय एक बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक में फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम संभालती हैं।
इसके अलावा, प्रिया नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी फुटबॉल क्लब की चेयरपर्सन भी हैं और टीम के पैसों और मैनेजमेंट से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती हैं।
दोनों पब्लिक में बहुत कम नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने का फैसला किया है। जॉन रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और जल्दी सो जाते हैं, जिससे वो ज्यादातर सोशल इवेंट्स में नहीं जा पाते। प्रिय भी सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं।
दोनों पालतू जानवरों को बहुत प्यार करते हैं। प्रिया जॉन की फुटबॉल अकादमी के प्रोजेक्ट में सलाह देने और गाइड करने का काम भी करती हैं।