कौन है जिम्मी शेरगिल की पत्नी? बेटे वीर की जस्टिन बीबर से होती है तुलना

जिम्मी शेरगिल की वाइफ का नाम प्रियंका पूरी है। उनकी पहली मुलाकात 1996 में दिल्ली में हुई एक शादी में हुई थी। उस वक्त जिम्मी अपनी फिल्म 'माचिस' की वजह से चर्चा में थे।
साल 2000 में रिलीज हुई ‘मोहब्बतें’ जिम्मी के लिए लकी साबित हुई। उन्हें फेम मिला और प्रियंका को उनसे प्यार हो गया। प्रियंका ने 'माेहब्बतें' देखने के बाद अपने माता-पिता से कहा था – “यही मेरा पति बनेगा।”
दोनों ने शादी से पहले करीब पांच साल तक एक-दूसरे को डेट किया। इस दौरान जिम्मी के करियर में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन प्रियंका ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा।
प्रियंका के पिता शुरुआत में इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि एक्टर की लाइफ स्टेबल नहीं होती है, लेकिन प्रियंका के जज्बे और जिम्मी के सादे स्वभाव ने उन्हें आखिरकार मना लिया।
लंबे इंतजार के बाद जिम्मी और प्रियंका ने साल 2001 में शादी की। उनकी शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। सोशल मीडिया न होने के कारण उनकी शादी की तस्वीरें भी चर्चा में नहीं आई थीं।
दोनों का बेटा वीर शेरगिल 20 साल का है और लॉस एंजेलिस में पढ़ाई कर रहा है। वह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है और उसकी तुलना कई बार जस्टिन बीबर से की जाती है।
जिम्मी और प्रियंका की शादी को 24 साल हो गए हैं। प्रियंका मीडिया से दूर रहना पसंद करती हैं। यही कारण है कि उनकी ज्यादा तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं हैं।