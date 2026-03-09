कौन हैं ईशान किशन की लेडी लव अदिति हुंडिया? इंस्टाग्राम पर हैं इतने फॉलोअर्स, करती हैं ये बिजनेस

कौन हैं ईशान किशन की लेडी लव अदिति हुंडिया?

कल का दिन भारत के लिए एक ऐसा दिन रहा, जिसे भी कोई भुला नहीं पाएगा। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ऐतिहासिक फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को धूल चटा दी। इस दौरान पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। साथ ही टीम इंडिया के सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं।