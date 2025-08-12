who is ghajini fame asin husband know about him everything akshay kumar role कौन हैं ‘गजनी’ फिल्म की हिरोइन असिन के पति? अक्षय कृुमार की वजह से हुई थी शादी
कौन हैं ‘गजनी’ फिल्म की हिरोइन असिन के पति? अक्षय कृुमार की वजह से हुई थी शादी

Asin Husband: ‘गजनी’ फेम असिन की शादी अक्षय कुमार की वजह से हुई थी। जी हां, अक्षय कुमार ने ही असिन और उनके पति राहुल शर्मा को पास लाने का काम किया था।

Vartika TolaniTue, 12 Aug 2025 03:38 PM
1/7

कौन है असिन के पति?

फिल्म 'गजनी' में आमिर खान की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस असिन के पति का नाम राहुल शर्मा है।

2/7

कौन हैं राहुल शर्मा?

राहुल शर्मा भारत की मशहूर मोबाइल कंपनी Micromax के को-फाउंडर और CEO हैं, जिन्होंने कम कीमत वाले स्मार्टफोन को देशभर में पॉपुलर बनाया।

3/7

कनाडा से ली डिग्री

उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचेवान से कॉमर्स की डिग्री ली।

4/7

एआई बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक

माइक्रोमैक्स के अलावा उन्होंने Revolt Intellicorp भी शुरू की, जो देश की पहली AI-बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है।

5/7

कैसे हुई पहली मुलाकात?

2012 में ढाका में हुए भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान राहुल और असिन मिले। अक्षय कुमार भी वहीं थे और उन्होंने ने ही राहुल को असिन का नंबर दिया था।

6/7

चार साल बाद हुई शादी

19 जनवरी 2016 को दिल्ली में दोनों ने हिंदू और क्रिश्चियन, दोनों रीति रिवाजों से शादी कर ली।

7/7

बेटी अरिन

शादी के बाद से दोनों का रिश्ता मजबूत होता चला गया है और अब उनकी एक प्यारी बेटी भी है, जिसका नाम अरिन है।

