कौन है गौरी स्प्रैट? 61 की उम्र में जिन्हें आमिर खान ने बनाई अपनी तीसरी दुल्हन, मां तमिलियन और पिता आइरिश

आमिर की हो गईं गौरी

दोनों आज यानी गुरुवार 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए हैं। आमिर ने अपनी शादी की सेरेमनी को काफी सिंपल और प्राइवेट रखा है। माना जा रहा है कि इस शादी में 100 से 150 लोग ही शामिल हुए। आमिर और गौरी के परिवार, उनके करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ चेहरे शादी का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों की शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई।