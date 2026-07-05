कौन है गौरी स्प्रैट? 61 की उम्र में जिन्हें आमिर खान ने बनाई अपनी तीसरी दुल्हन, मां तमिलियन और पिता आइरिश

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान जल्दी ही तीसरी बार घोड़ी चढ़ने जा रहे हैं। जी हां, आमिर खान तीसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। 61 साल की उम्र में आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग सात फेरे लेंगे।
दोनों आज यानी गुरुवार 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए हैं। आमिर ने अपनी शादी की सेरेमनी को काफी सिंपल और प्राइवेट रखा है। माना जा रहा है कि इस शादी में 100 से 150 लोग ही शामिल हुए। आमिर और गौरी के परिवार, उनके करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ चेहरे शादी का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों की शादी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई।
ऐसे में अब हर कोई ये जानने के लिए बेताब है आखिर आमिर खान की होने वाली तीसरी बेगम गौरी स्प्रैट कौन हैं और उनकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई। बता दें कि फिलहाल गौरी के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मां तमिलियन और पिता आइरिश हैं। गौरी बेंगलुरु की रहने वाली हैं। वह आमिर के प्रोडक्शन बैनर के तहत काम करती हैं। उनकी मां तमिलियन और पिता आयरिश हैं। गौरी का एक छह साल का बेटा है।
गौरी स्प्रैट और आमिर खान दो दशकों से एक-दूसरे को जानते हैं। मार्च 2025 में अपने 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन में आमिर खान ने गौरी संग रिलेशनशिप कंफर्म किया था।
जन्मदिन पर आमिर ने बताया था कि दोनों इस दौरान उन्होंने बताया था कि दोनों करीब 25 साल से दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई। रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से गौरी स्प्रैट कई मौकों पर आमिर खान के साथ नजर आ चुकी हैं।
जन्मदिन पर आमिर ने बताया था कि दोनों इस दौरान उन्होंने बताया था कि दोनों करीब 25 साल से दोस्त हैं, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके बीच प्रेम संबंध की शुरुआत हुई। रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से गौरी स्प्रैट कई मौकों पर आमिर खान के साथ नजर आ चुकी हैं।