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असल लाइफ में बेहद स्टाइलिश हैं राख की सुमन अरोड़ा, एक्ट्रेस को सिंगिंग का भी है शौक

Raakh Suman Arora: अमेजन प्राइम वीडियो की सारीज राख को काफी पसंद किया जा रहा। सीरीज में सुमन अरोड़ा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिव्या शर्मा ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है। 

Harshita PandeyJun 19, 2026 11:28 am IST
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राख की सुमन अरोड़ा

अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज राख तो अबतक आपने देख ही ली होगी। यह सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज है। सीरीज सुमन अरोड़ा और साहिल अरोड़ा की किडनैपिंग-मर्डर और फिर गुनहगारों को पकड़ने के इर्द-गिर्द घूमती है।

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दिव्या शर्मा

इस सीरीज में सुमन अरोड़ा का किरदार एक्ट्रेस दिव्या शर्मा ने निभाया है। दिव्या शर्मा ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है।

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राख के अलावा इन सीरीज में नजर आई हैं दिव्या शर्मा

दिव्या शर्मा अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आई हैं। दिव्या को इससे पहले साल 2021 में रिलीज हुई मिनी सीरीज कुकून में देखा गया था। इसके अलावा, उन्हें प्राइम वीडियो की सीरीज ग्राम चिकित्सालय में जूही के किरदार में देखा गया था।

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असल लाइफ में काफी स्टाइलिश हैं दिव्या&nbsp;

राख में सुमन अरोड़ा काफी सिंपल लुक में नजर आई हैं, लेकिन असल लाइफ में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें उन्होंने वेस्टर्न और ट्रेडिशन्ल आउटफिट में तस्वीरें शेयर की हैं।

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म्यूजिक का है दिव्या को शौक

दिव्या सीरीज के अंत में गाना गाती नजर आती हैं। पर क्या आप जानते हैं दिव्या को असल लाइफ में भी सिंगिंग का शौक है।

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खुद भी गाना गाती हैं दिव्या

दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर कई वीडियोज शेयर की हैं जिसमें वो गाना गाते और म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट प्ले करती नजर आ रही हैं।

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अली फजल

अब राख की बात करें तो ये सीरीज दिल्ली के कुख्यात रंगा-बिल्ला केस पर आधारित है। इस सीरीज में अली फजल एक पुलिसवाले की भूमिका में नजर आए हैं।

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राख की आईएमडीबी रेटिंग

राख की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। अगर आपने अबतक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे इस वीकेंड पर देख सकते हैं।

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