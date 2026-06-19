असल लाइफ में बेहद स्टाइलिश हैं राख की सुमन अरोड़ा, एक्ट्रेस को सिंगिंग का भी है शौक

अमेजन प्राइम वीडियो की सीरीज राख तो अबतक आपने देख ही ली होगी। यह सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज है। सीरीज सुमन अरोड़ा और साहिल अरोड़ा की किडनैपिंग-मर्डर और फिर गुनहगारों को पकड़ने के इर्द-गिर्द घूमती है।
इस सीरीज में सुमन अरोड़ा का किरदार एक्ट्रेस दिव्या शर्मा ने निभाया है। दिव्या शर्मा ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है।
दिव्या शर्मा अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आई हैं। दिव्या को इससे पहले साल 2021 में रिलीज हुई मिनी सीरीज कुकून में देखा गया था। इसके अलावा, उन्हें प्राइम वीडियो की सीरीज ग्राम चिकित्सालय में जूही के किरदार में देखा गया था।
राख में सुमन अरोड़ा काफी सिंपल लुक में नजर आई हैं, लेकिन असल लाइफ में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें उन्होंने वेस्टर्न और ट्रेडिशन्ल आउटफिट में तस्वीरें शेयर की हैं।
दिव्या सीरीज के अंत में गाना गाती नजर आती हैं। पर क्या आप जानते हैं दिव्या को असल लाइफ में भी सिंगिंग का शौक है।
दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम पर कई वीडियोज शेयर की हैं जिसमें वो गाना गाते और म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट प्ले करती नजर आ रही हैं।
अब राख की बात करें तो ये सीरीज दिल्ली के कुख्यात रंगा-बिल्ला केस पर आधारित है। इस सीरीज में अली फजल एक पुलिसवाले की भूमिका में नजर आए हैं।
राख की आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं। अगर आपने अबतक ये सीरीज नहीं देखी है तो इसे इस वीकेंड पर देख सकते हैं।