असल लाइफ में बेहद स्टाइलिश हैं राख की सुमन अरोड़ा, एक्ट्रेस को सिंगिंग का भी है शौक

राख के अलावा इन सीरीज में नजर आई हैं दिव्या शर्मा

दिव्या शर्मा अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आई हैं। दिव्या को इससे पहले साल 2021 में रिलीज हुई मिनी सीरीज कुकून में देखा गया था। इसके अलावा, उन्हें प्राइम वीडियो की सीरीज ग्राम चिकित्सालय में जूही के किरदार में देखा गया था।