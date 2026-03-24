कौन हैं ईशा रिखी जिससे हुई है बादशाह की शादी? जानें कैसे परवान चढ़ा 'बैड बॉय' संग इश्क का खुमार

जानिए कौन हैं बादशाह की पत्नी, क्या है रैपर संग उनकी लव स्टोरी?

मशहूर रैपर बादशाह अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी यह पता ही नहीं है कि ईशा रिखी हैं कौन और उनकी और बादशाह की मोहब्बत की जर्नी कैसी रही है। तो चलिए जानते हैं ईशा रिखी और उनके बादशाह के साथ रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ।