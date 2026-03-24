कौन हैं ईशा रिखी जिससे हुई है बादशाह की शादी? जानें कैसे परवान चढ़ा 'बैड बॉय' संग इश्क का खुमार

मशहूर रैपर बादशाह अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अभी यह पता ही नहीं है कि ईशा रिखी हैं कौन और उनकी और बादशाह की मोहब्बत की जर्नी कैसी रही है। तो चलिए जानते हैं ईशा रिखी और उनके बादशाह के साथ रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ।
ईशा रिखी और बादशाह अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। ईशा रिखी की मां पूनम रिखी ने सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गया है और फैंस काफी हैरान हैं।
ईशा रिखी पंजाबी सिनेमा का एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने साल 2013 में फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टन दे' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। एक्टिंग के साथ-साथ ईशा एक सफल मॉडल भी हैं और अपनी पहचान बना चुकी हैं।
ईशा ने साल 2012 की फिल्म 'जट्ट एंड जूलियट' में एक छोटी सी भूमिका से शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'हैप्पी गो लकी' और 'अरदास' जैसी कई सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई मशहूर पंजाबी म्यूजिक वीडियो में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है।
पंजाबी फिल्मों के अलावा ईशा रिखी बॉलीवुड फिल्म 'नवाबजादे' में भी नजर आ चुकी हैं। इस फिल्म में वह राघव जुयाल, पुनीत पाठक और धर्मेश जैसे कलाकारों के साथ मुख्य भूमिका में थीं। उनकी सादगी और एक्टिंग को हिंदी दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था।
बादशाह और ईशा रिखी की पहली मुलाकात करीब चार साल पहले एक पार्टी में हुई थी। दोनों के कुछ कॉमन दोस्त थे जिन्होंने उन्हें एक-दूसरे से मिलवाया था। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पिछले चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर मीडिया में खुलकर कोई बात नहीं की थी। दोनों अक्सर गुपचुप तरीके से एक-दूसरे के साथ समय बिताते हुए देखे जाते थे।
ईशा रिखी सिंगर करण औजला और उनकी पत्नी पलक के भी काफी करीब हैं। उन्हें अक्सर करण औजला के कॉन्सर्ट में और उनके परिवार के साथ तस्वीरें शेयर करते देखा जाता है। म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नामों के साथ ईशा की अच्छी बॉन्डिंग रही है।
आज (24 मार्च) की सुबह ईशा की मां पूनम रिखी ने शादी की कुछ प्राइवेट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं। फोटो में बादशाह ब्राउन कुर्ते में और ईशा लाल पारंपरिक जोड़े में बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ईशा की मां ने इस फोटो को शेयर करते हुए कपल को अपना आशीर्वाद दिया है।
बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी जिससे उनकी एक बेटी जेसेमी ग्रेस भी है। साल 2020 में दोनों अलग हो गए थे और अब वे मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं। बादशाह ने हाल ही में अपने पिछले रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी।
हालांकि अभी तक बादशाह या ईशा की तरफ से इस शादी को लेकर कोई बयान नहीं आया है, ना ही दोनों ने तस्वीरें पोस्ट की हैं। फैंस अब बेसब्री से इस कपल की तरफ से ऑफिशियली तस्वीरें पोस्ट करने का इंतजार कर हैं। सोशल मीडिया पर ईशा रिखी और बादशाह की यह जोड़ी खूब ट्रेंड कर रही है।