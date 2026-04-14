आशा भोसले की पोती जेनाई क्या करती हैं? दादी के निधन के बाद शेयर किया पहला पोस्ट

आशा भोसले ने जेनाई के बारे में क्या कहा था?

सीएनबीसी टीवी18 को दिए इंटरव्यू में आशा भोसले ने जेनाई की तारीफ करते हुए कहा था, 'वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। जब वो पांच साल की थी तब से वो कत्थक करती है। तो वो कत्थक में ठीक है। मॉर्डन डांस में भी अच्छी है। एक्टिंग भी करती है। गाना भी गाती है। तो मुझे ज्यादा टैलेंटेड हुई न।'