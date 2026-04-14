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आशा भोसले की पोती जेनाई क्या करती हैं? दादी के निधन के बाद शेयर किया पहला पोस्ट

सुरों की मल्लिका आशा भोसले के निधन से संगीत जगत में जो शून्य पैदा हुआ है, उसे भर पाना नामुमकिन है। लेकिन इस दुख की घड़ी में सबसे ज्यादा कोई टूटा है, तो वह हैं उनकी पोती जेनाई भोसले।

Vartika TolaniApr 14, 2026 09:06 am IST
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जेनाई भोसले

जेनाई भोसले, दिवंगत प्लेबैक सिंगर आशा भोसले की पोती हैं। आशा भोसले के निधन की वजह से वह टूट गई हैं। उनके कई सारे पुराने वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें वह अपनी दादी के साथ अपने बॉन्ड के बारे में बात करती नजर आ रही हैं।

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किसकी बेटी हैं जेनाई?

जेनाई, आनंद भोसले (आशा भोसले के सबसे छोटे बेटे) और अनुजा भोसले की बेटी हैं। आशा भोसले की ही तरह वह भी संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती हैं।

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एक्टिंग भी करती हैं जेनाई

जेनाई अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। उन्हें आने वाली ऐतिहासिक महागाथा 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में रानी सई बाई (छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी) की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है।

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आंत्रप्रेन्योर भी हैं जेनाई

जेनाई आंत्रप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने कुछ साल पहले मुंबई में iZanai नाम से एक Apple प्रीमियम रीसेलर स्टोर शुरू किया था।

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आशा भोसले ने जेनाई के बारे में क्या कहा था?

सीएनबीसी टीवी18 को दिए इंटरव्यू में आशा भोसले ने जेनाई की तारीफ करते हुए कहा था, 'वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। जब वो पांच साल की थी तब से वो कत्थक करती है। तो वो कत्थक में ठीक है। मॉर्डन डांस में भी अच्छी है। एक्टिंग भी करती है। गाना भी गाती है। तो मुझे ज्यादा टैलेंटेड हुई न।'

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जेनाई ने दादी के बारे में क्या कहा था?

जेनाई ने फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूं। मेरा उनके साथ इतना डीप कनेक्शन है कि मैं बस उनको देखती रहती हूं और रो लेती हूं। मैं उन्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती हूं। मैं उन्हें कभी कहीं नहीं जाने देना चाहती हूं। वो मेरी हैं।'

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आशा भोसले के निधन के बाद शेयर किया पहला पोस्ट

दादी आशा भोसले के निधन के बाद जेनाई ने पहला पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'गुडबाय लव, लव ऑफ माय लाइफ।'

Asha Bhosle
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