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आलिया भट्ट के होने वाले जीजा ईशान मेहरा क्या करते हैं? बहन शाहीन ने कर ली सगाई

Shaheen Bhatt Ishaan Mehra: आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने सगाई कर ली है। उनके होने वाले पति का नाम ईशान मेहरा है। आइए आपको बताते हैं कि ईशान मेहरा क्या करते हैं।

Vartika TolaniApr 17, 2026 02:12 pm IST
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शाहीन भट्ट-ईशान मेहरा

आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा से सगाई कर ली है। कपल ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर कर खुद इस बात की अनाउंसमेंट की है। ऐसे में लोग ईशान के बारे में सर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आलिया के होने वाले जीजाजी कौन हैं। आइए हम आपको बताते हैं।

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कौन हैं ईशान?

ईशान के इंस्टाग्राम पर 8945 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने बायो में लिखा है कि वो फिटनेस कोच हैं और इंटरनेशनल स्विमर भी रह चुके हैं। बता दें, ईशान अभी सोहराब खुशरुशाही के SOHFIT के साथ काम कर रहे हैं।

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आलिया भट्ट से पहले से है कनेक्शन

दिलचस्प बात ये है कि आलिया भट्ट कई सालों से इसी जिम में ट्रेनिंग ले रही हैं और शाहीन अक्सर उनके साथ वर्कआउट करती दिखती हैं।

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सेलेब्स ने दी बधाई

अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सेलेब्स ने शाहीन और ईशान को बधाई देने शुरू किया। अनन्या पांडे ने लिखा, 'शाहीन! तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं।' फिल्ममेकर जोया अख्तर ने कमेंट किया, 'बधाई हो।' नीतू कपूर ने लिखा, 'बधाई और आशीर्वाद।' वहीं शाहीन के एक्स-बॉयफ्रेंड रोहन जोशी ने कमेंट किया, 'ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बधाई।'

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शाहीन क्या करती हैं?

शाहीन भट्ट ऑथर, स्क्रीन राइटर और मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। इतना ही नहीं, वह अपनी बहन आलिया भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी 'इटरनल सनशाइन' की को ओनर भी हैं।

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शाहिन का एक्स बॉयफ्रेंड

शाहीन भट्ट पहले कॉमेडियन रोहन जोशी के साथ रिलेशनशिप में थीं। कुछ साल पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था।

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कब पब्लिक किया था रिलेशनशिप?

शाहीन ने पिछले साल ईशान के जन्मदिन पर उनके साथ अपने रिश्ते को पब्लिक किया था। इससे पहले उन्होंने थाईलैंड में फैमिली हॉलिडे की फोटोज शेयर की थीं। तब ईशान उनके साथ ही थे, लेकिन तब उन्होंने उनकी आईडेंटिटी रिवील नहीं की थी।

Alia Bhatt
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