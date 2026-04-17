आलिया भट्ट के होने वाले जीजा ईशान मेहरा क्या करते हैं? बहन शाहीन ने कर ली सगाई

शाहीन भट्ट-ईशान मेहरा

आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा से सगाई कर ली है। कपल ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर कर खुद इस बात की अनाउंसमेंट की है। ऐसे में लोग ईशान के बारे में सर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आलिया के होने वाले जीजाजी कौन हैं। आइए हम आपको बताते हैं।