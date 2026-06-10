जब बॉलीवुड की ये 7 डीवाज बनीं विलेन, फिल्म देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए

जब बॉलीवुड की टॉप 7 एक्ट्रेस बनीं विलेन

बॉलीवुड डीवाज को ज्यादातर हम लीड रोल में ही देखते रहे हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं, जब ये हसीनाएं किसी फिल्म में निगेटिव रोल प्ले करती नजर आई हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जब प्रियंका चोपड़ा से लेकर कटरीना कैफ तक बिलकुल अलग तेवर में नजर आईं और लोगों के होश उड़ गए।