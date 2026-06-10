जब बॉलीवुड की ये 7 डीवाज बनीं विलेन, फिल्म देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए

बॉलीवुड डीवाज को ज्यादातर हम लीड रोल में ही देखते रहे हैं, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी रहे हैं, जब ये हसीनाएं किसी फिल्म में निगेटिव रोल प्ले करती नजर आई हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जब प्रियंका चोपड़ा से लेकर कटरीना कैफ तक बिलकुल अलग तेवर में नजर आईं और लोगों के होश उड़ गए।
साल 2004 में आई फिल्म 'ऐतराज' में प्रियंका चोपड़ा ने एक एम्बीशियस और चालाक औरत का किरदार निभाया था। सोनिया रॉय के किरदार में प्रियंका चोपड़ा ने ऐसा जादू चलाया कि उन्हें बेस्ट विलेन का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।
काजोल को हमने स्क्रीन पर हमेशा चुलबुली और खुशमिजाज लड़की के किरदार में देखा है। साल 1997 में आई फिल्म गुप्त में उन्होंने एक ऑब्सेसिव लवर का किरदार निभाया था। एक्ट्रेस के काम ने इस फिल्म में लोगों के होश उड़ा दिए थे।
साल 2018 में आई फिल्म 'अंधाधुन' में तब्बू ने एक शातिर और बेहरम औरत का रोल प्ले किया था। वह एक ऐसी चालाक विलेन थीं जो अपने गुनाह छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
इस डार्क कॉमेडी फिल्म में विद्या बालन ने ग्रे शेड रोल प्ले किया था। वह एक ऐसी औरत के किरदार में थी जो मासूमियत का चोगा ओढ़कर घूमती है, लेकिन इरादे एक शातिर ठग के हैं।
प्यार के पागलपन की सनक में कोई लड़की किस हद तक जा सकती है, इस सवाल का जवाब आपको सालों पहले उर्मिला मातोंडकर ने फिल्म 2001 में दिया था।
कटरीना कैफ को विलेन के किरदार में हम इमैजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन जब वो पर्दे पर एक चालाक लड़की के अवतार में नजर आईं तो लोग दंग रह गए। अब देखना यह है कि क्या सैफ अली खान प्यार और धोखे के कॉम्बिनेशन से जीत पाएंगे।
साल 2014 में आई इस फिल्म में जूही चावला ने सुमित्रा देवी नाम की राजनेता का रोल प्ले किया था। एक ऐसी औरत को करप्ट है और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।