जब सेट पर सबके सामने सलमान खान पर चिल्लाने लगा था यह हीरो, 23 साल तक नहीं किया साथ काम

डैनी का करियर

डैनी के बारे में बता दें कि वह हिंदी के अलावा तमिल, नेपाली, बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह प्लेबैक सिंगर और डायरेक्टर भी रहे हैं। डैनी काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लास्ट फिल्म ऊंचाई में उन्होंने कैमियो किया था जो साल 2022 में रिलीज हुई थी।