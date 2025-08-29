When This Actor Shouted On Salman Khan Due To This Reason Did Not Work With Him For 23 Years जब सेट पर सबके सामने सलमान खान पर चिल्लाने लगा था यह हीरो, 23 साल तक नहीं किया साथ काम
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनजब सेट पर सबके सामने सलमान खान पर चिल्लाने लगा था यह हीरो, 23 साल तक नहीं किया साथ काम

जब सेट पर सबके सामने सलमान खान पर चिल्लाने लगा था यह हीरो, 23 साल तक नहीं किया साथ काम

सलमान खान से एक बार एक एक्टर इतना नाराज हो गया था कि उन्होंने सलमान संग 23 साल तक काम नहीं किया। नाराजगी की वजह भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे।

Sushmeeta SemwalFri, 29 Aug 2025 05:12 PM
1/8

सलमान खान

सलमान खान के बिहेवियर को लेकर पहले काफी खबरें आती रहती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर सलमान से इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने 23 साल तक उनके साथ काम नहीं किया।

2/8

डैनी डेन्जोंगपा

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं डैनी डेन्जोंगपा। बॉलीवुड शादी की रिपोर्ट्स के मुताबिक डैनी को हमेशा टाइम पर आने की आदत है। सनम बेवफा के दौरान भी वह समय पर आ जाता थे, लेकिन सलमान देर से आते थे और इस वजह से डैनी को इंतजार करना पड़ता।

3/8

सलमान पर चिल्लाए डैनी

एक दिन डैनी ने अपना आपा खो दिया और सेट पर ही वह सलमान पर चिल्लाने लगे। इसके बाद डैनी ने सलमान के साथ फिर कभी काम नहीं किया।

4/8

सलमान की फिल्मों को किया रिजेक्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सलमान के साथ फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट करते रहे।

5/8

23 साल बाद किया साथ काम

हालांकि फिर 23 साल बाद सलमान संग काम करने के लिए डैनी तैयार हुए और फिल्म जय हो में साथ काम किया।

6/8

डैनी का करियर

डैनी के बारे में बता दें कि वह हिंदी के अलावा तमिल, नेपाली, बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह प्लेबैक सिंगर और डायरेक्टर भी रहे हैं। डैनी काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लास्ट फिल्म ऊंचाई में उन्होंने कैमियो किया था जो साल 2022 में रिलीज हुई थी।

7/8

सलमान की फिल्म

सलमान के बारे में बता दें कि वह लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना थीं। लेकिन फिल्म चली नहीं।

8/8

अपकमिंग फिल्म

अब सलमान बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे।

Salman Khan