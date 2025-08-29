जब सेट पर सबके सामने सलमान खान पर चिल्लाने लगा था यह हीरो, 23 साल तक नहीं किया साथ काम

सलमान खान के बिहेवियर को लेकर पहले काफी खबरें आती रहती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर सलमान से इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने 23 साल तक उनके साथ काम नहीं किया।
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वह हैं डैनी डेन्जोंगपा। बॉलीवुड शादी की रिपोर्ट्स के मुताबिक डैनी को हमेशा टाइम पर आने की आदत है। सनम बेवफा के दौरान भी वह समय पर आ जाता थे, लेकिन सलमान देर से आते थे और इस वजह से डैनी को इंतजार करना पड़ता।
एक दिन डैनी ने अपना आपा खो दिया और सेट पर ही वह सलमान पर चिल्लाने लगे। इसके बाद डैनी ने सलमान के साथ फिर कभी काम नहीं किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वह सलमान के साथ फिल्मों के ऑफर्स को रिजेक्ट करते रहे।
हालांकि फिर 23 साल बाद सलमान संग काम करने के लिए डैनी तैयार हुए और फिल्म जय हो में साथ काम किया।
डैनी के बारे में बता दें कि वह हिंदी के अलावा तमिल, नेपाली, बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह प्लेबैक सिंगर और डायरेक्टर भी रहे हैं। डैनी काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। लास्ट फिल्म ऊंचाई में उन्होंने कैमियो किया था जो साल 2022 में रिलीज हुई थी।
सलमान के बारे में बता दें कि वह लास्ट फिल्म सिकंदर में नजर आए थे जिसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना थीं। लेकिन फिल्म चली नहीं।
अब सलमान बैटल ऑफ गलवान में नजर आने वाले हैं जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे।