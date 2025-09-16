जब इस डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित पर फोड़ा फिल्म फ्लॉप का ठीकरा, कहा था- इतनी खूबसूरत नहीं कि...

पैसा खो दिया था

उन्होंने कहा था, एक और टाइम था जब कोयला के बाद, घर में दिक्कतें आने लगी थीं। उन्होंने काफी पैसा खो दिया था। जो भी उन्होंने कमाया, कुछ कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो भी गायब हो गए और किसी को पैसे दिए थे वो भी भाग गया।