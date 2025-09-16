When This Actor And Director Blamed Madhuri Dixit For His Film Flop जब इस डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित पर फोड़ा फिल्म फ्लॉप का ठीकरा, कहा था- इतनी खूबसूरत नहीं कि...
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनजब इस डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित पर फोड़ा फिल्म फ्लॉप का ठीकरा, कहा था- इतनी खूबसूरत नहीं कि...

जब इस डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित पर फोड़ा फिल्म फ्लॉप का ठीकरा, कहा था- इतनी खूबसूरत नहीं कि...

माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन एक फिल्म उनकी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें ही फ्लॉप फिल्म का जिम्मेदार माना था।

Sushmeeta SemwalTue, 16 Sep 2025 01:15 PM
1/7

माधुरी दीक्षित

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने साथ में एक फिल्म में काम किया था। लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने से डायरेक्टर को तो नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसके लिए माधुरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।

2/7

फिल्म कोयला

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है कोयला। फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था।

3/7

दोबारा साथ नहीं किया काम

ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म के बाद माधुरी ने राकेश के साथ दोबारा साथ काम नहीं किया।

4/7

माधुरी को बताया था जिम्मेदार

यहां तक कि ऐसी भी रिपोर्ट्स थीं कि राकेश ने माधुरी पर फिल्म के फ्लॉप होने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि माधुरी इतनी खूबसूरत नहीं थीं कि वह दर्शकों का दिल जीत पाए।

5/7

माधुरी हुई थीं नाराज

राकेश के इस स्टेटमेंट से माधुरी दीक्षित काफी निराश हुई थीं और उन्हें काफी दुख हुआ था।

6/7

राकेश को हुआ था बड़ा नुकसान

ईटीसी बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में कोमल नाहटा से बात करते हुए ऋतिक रोशन ने बताया था कि कैसे कोयला के फेलियर के बाद राकेश टूट गए थे क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ था।

7/7

पैसा खो दिया था

उन्होंने कहा था, एक और टाइम था जब कोयला के बाद, घर में दिक्कतें आने लगी थीं। उन्होंने काफी पैसा खो दिया था। जो भी उन्होंने कमाया, कुछ कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो भी गायब हो गए और किसी को पैसे दिए थे वो भी भाग गया।

Madhuri Dixit Shah Rukh Khan