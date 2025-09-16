जब इस डायरेक्टर ने माधुरी दीक्षित पर फोड़ा फिल्म फ्लॉप का ठीकरा, कहा था- इतनी खूबसूरत नहीं कि...

शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने साथ में एक फिल्म में काम किया था। लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने से डायरेक्टर को तो नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इसके लिए माधुरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है कोयला। फिल्म को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया था।
ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इस फिल्म के बाद माधुरी ने राकेश के साथ दोबारा साथ काम नहीं किया।
यहां तक कि ऐसी भी रिपोर्ट्स थीं कि राकेश ने माधुरी पर फिल्म के फ्लॉप होने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि माधुरी इतनी खूबसूरत नहीं थीं कि वह दर्शकों का दिल जीत पाए।
राकेश के इस स्टेटमेंट से माधुरी दीक्षित काफी निराश हुई थीं और उन्हें काफी दुख हुआ था।
ईटीसी बॉलीवुड को दिए इंटरव्यू में कोमल नाहटा से बात करते हुए ऋतिक रोशन ने बताया था कि कैसे कोयला के फेलियर के बाद राकेश टूट गए थे क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ था।
उन्होंने कहा था, एक और टाइम था जब कोयला के बाद, घर में दिक्कतें आने लगी थीं। उन्होंने काफी पैसा खो दिया था। जो भी उन्होंने कमाया, कुछ कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो भी गायब हो गए और किसी को पैसे दिए थे वो भी भाग गया।