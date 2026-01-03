इस शादीशुदा एक्टर के साथ जुड़ा तब्बू का नाम, आज हैं सिंगल; अजय को बताया था इसकी वजह

कई बार एक्टर्स का अपने को-स्टार के नाम जुड़ता है। आज हम आपको तब्बू के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम एक सुपरस्टार के साथ जुड़ा था जो कि शादीशुदा थे। इतना ही नहीं आज वह 54 साल की हैं फिर भी सिंगल हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अजय को शादी ना होने का कारण बताया था।
तब्बू का जिस एक्टर के साथ नाम जुड़ा था वो थे नागार्जुन। नागार्जुन उस वक्त शादीशुदा थे।
नागार्जुन और तब्बू ने साथ में 2 तेलुगु फिल्म में काम किया है। दोनों रोमांटिक फिल्म थी और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद आई थी।
वहीं नागा ने इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था, तब्बू मेरी अच्छी दोस्त हैं। हमारी दोस्ती तबसे है जबसे मैं 21 या 22 साल का था और वह 16 साल की थीं।
उन्होंने यह भी कहा था, कुछ भी मेरे साथ उनका छिपाने को नहीं है। जब भी उनका नाम मेरे सामने लिया जाता है मेरा चेहरा खुशी से चमक जाता है। मेरे लिए वह खूबसूरत इंसान हैं और हमेशा रहेंगी।
वहीं दोनों के रिलेशन की खबरों पर नागार्जुन की पत्नी अमाला ने कहा था, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है और अपनी बेस्टफ्रेंड तब्बू पर भी। मैंने कभी अपने पति से इस बारे में डिस्कस नहीं किया।
तब्बू ने सिंगल होने पर कहा था, मुझे नहीं लगता यह गलत शब्द है। पहले इसको काफी बड़ा मुद्दा माना जाता था, लेकिन अब नहीं। आपको शादी के अलावा भी कई चीजों से खुशी मिलती है। आप अकेले सब हैंडल कर सकते हैं, लेकिन गलत पार्टनर के साथ सब खराब हो जाता है।
