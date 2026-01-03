इस शादीशुदा एक्टर के साथ जुड़ा तब्बू का नाम, आज हैं सिंगल; अजय को बताया था इसकी वजह

तब्बू

कई बार एक्टर्स का अपने को-स्टार के नाम जुड़ता है। आज हम आपको तब्बू के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम एक सुपरस्टार के साथ जुड़ा था जो कि शादीशुदा थे। इतना ही नहीं आज वह 54 साल की हैं फिर भी सिंगल हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अजय को शादी ना होने का कारण बताया था।