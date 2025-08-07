When Shatrughan Sinha Rejected Amitabh Bachchan This Blockbuster Movie Later Vinod Khanna Did It शत्रुघ्न सिन्हा ने रिजेक्ट की थी अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म, विनोद खन्ना की चमकी थी किस्मत
शत्रुघ्न सिन्हा ने रिजेक्ट की थी अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म, विनोद खन्ना की चमकी थी किस्मत

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे करने से शत्रुघ्न सिन्हा ने मना कर दिया था। इतना ही नहीं इस फिल्म को लेकर आज भी चर्चा होती है। यह उस समय की सक्सेसफुल फिल्मों में से एक थी।

Sushmeeta SemwalThu, 7 Aug 2025 03:16 PM
अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा

अमिताभ बच्चन की फिल्म परवरिश उनकी सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना लीड रोल में थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को भी पहले अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।

शत्रुघ्न को हुई थी फिल्म ऑफर

दरअसल, शत्रुघ्न को वो रोल ऑफर हुआ था जो विनोद खन्ना ने किया था यानी बिग बी के भाई का।

कौनसा किरदार हुआ था ऑफर

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया था कि उन्हें राजेश खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद विनोद का रोल ऑफर हुआ था। लेकिन उस समय वह अपना एक ट्रासिंशन चाहते थे। वह मल्टीस्टारर फिल्म नहीं करना चाहते थे।

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया था कि उन्हें राजेश खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद विनोद का रोल ऑफर हुआ था। लेकिन उस समय वह अपना एक ट्रासिंशन चाहते थे। वह मल्टीस्टारर फिल्म नहीं करना चाहते थे।

क्यों छोड़ी फिल्म

उनके मुताबिक वह अपनी एक्टिंग से सबको दिखाना चाहते थे कि वह सोलो हीरो बन सकते हैं इसलिए उन्होंने परवरिश का ऑफर रिजेक्ट कर दिया।

राजेश खन्ना ने क्यों छोड़ी फिल्म

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक ही राजेश खन्ना को फिल्म ऑफर हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें डाकू के बेटे का रोल करना है। मनमोहन देसाई लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थे और फिर राजेश ने फिल्म करने से मना कर दिया।

फिल्म हुई सक्सेसफुल

इसके बाद विनोद खन्ना को फिल्म का ऑफर मिला और वह इसे करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि बिग बी और विनोद की फिल्म ने क्या कमाल किया।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

परवरिश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

आईएमडीबी रेटिंग

फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसकी 6.8 रेटिंग है।

