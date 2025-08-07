शत्रुघ्न सिन्हा ने रिजेक्ट की थी अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म, विनोद खन्ना की चमकी थी किस्मत

अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा

अमिताभ बच्चन की फिल्म परवरिश उनकी सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना लीड रोल में थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को भी पहले अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।