शत्रुघ्न सिन्हा ने रिजेक्ट की थी अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म, विनोद खन्ना की चमकी थी किस्मत

अमिताभ बच्चन की फिल्म परवरिश उनकी सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ विनोद खन्ना लीड रोल में थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को भी पहले अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।
दरअसल, शत्रुघ्न को वो रोल ऑफर हुआ था जो विनोद खन्ना ने किया था यानी बिग बी के भाई का।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया था कि उन्हें राजेश खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद विनोद का रोल ऑफर हुआ था। लेकिन उस समय वह अपना एक ट्रासिंशन चाहते थे। वह मल्टीस्टारर फिल्म नहीं करना चाहते थे।
उनके मुताबिक वह अपनी एक्टिंग से सबको दिखाना चाहते थे कि वह सोलो हीरो बन सकते हैं इसलिए उन्होंने परवरिश का ऑफर रिजेक्ट कर दिया।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक ही राजेश खन्ना को फिल्म ऑफर हुई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें डाकू के बेटे का रोल करना है। मनमोहन देसाई लेकिन इसके लिए तैयार नहीं थे और फिर राजेश ने फिल्म करने से मना कर दिया।
इसके बाद विनोद खन्ना को फिल्म का ऑफर मिला और वह इसे करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि बिग बी और विनोद की फिल्म ने क्या कमाल किया।
परवरिश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 3.75 करोड़ की कमाई कर ली है।
फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो इसकी 6.8 रेटिंग है।