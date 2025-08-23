When Shah Rukh Khan Recommend Aamir Khan Name For Lagaan Which Was Blockbuster शाहरुख खान के कहने पर आमिर खान को मिली थी यह फिल्म, रिलीज होते ही तोड़े थे कई रिकॉर्ड
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनशाहरुख खान के कहने पर आमिर खान को मिली थी यह फिल्म, रिलीज होते ही तोड़े थे कई रिकॉर्ड

शाहरुख खान के कहने पर आमिर खान को मिली थी यह फिल्म, रिलीज होते ही तोड़े थे कई रिकॉर्ड

शाहरुख खान और आमिर खान के बीच अच्छी दोस्ती है। हालांकि दोनों के फैंस के बीच कई बार टक्कर होती है। अब आपको बताते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिससे आमिर की किस्मत ही बदल गई और इसके पीछे शाहरुख का हाथ था।

Sushmeeta SemwalSat, 23 Aug 2025 05:23 PM
1/7

आमिर खान और शाहरुख खान

आमिर खान की फिल्म लगान ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म को आज तक पसंद किया जाता है। फिल्म को ना सिर्फ क्रिटिक्स ने बल्कि दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर इसके लिए पहली च्वाइस नहीं थे।

2/7

शाहरुख को किया था अप्रोच

जी हां, आमिर से पहले इस फिल्म को शाहरुख खान को अप्रोच किया था। फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष ने बताया था कि उन्होंने भूवन के किरदार के लिए शाहरुख को अप्रोच किया था। इसके अलावा अभिषेक बच्चन को भी। हालांकि शाहरुख ने आमिर का नाम सजेशन पर दिया।

3/7

शाहरुख ने दिया आमिर का नाम

आशुतोष ने कहा था, शाहरुख ने कहा था आमिर इस फिल्म के लिए बेस्ट रहेंगे। आमिर के अलावा कोई और इस किरदार को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा सकते हैं।

4/7

अभिषेक का नाम भी था प्लान में

आशुतोष ने आगे कहा था, 'शाहरुख के अलावा अभिषेक को भी अप्रोच किया था। अभिषेक को फिल्म पसंद आई थी, लेकिन जब मैं उनके पास प्रपोजल के लिए गया तब उन्हें जे पी दत्ता की फिल्म के साथ लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा था।'

5/7

आमिर को किया गया था पसंद

खैर आमिर ने जब फिल्म में काम किया तो सभी को उनकी परफॉर्मेंस खूब पसंद आई थी।

6/7

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो लगान ने 46.39 करोड़ की कमाई की थी।

7/7

पहली फिल्म चाइना में प्रीमियर

बता दें कि लगान पहली इंडियन फिल्म थी जिसका चाइना में प्रीमियर हुआ था।

Shah Rukh Khan Aamir Khan