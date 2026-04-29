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फिल्म हुई फ्लॉप तो शाहरुख ने नहीं लिए थे फीस के 95 लाख; '5 मिनट में कमा सकता हूं'

Shah Rukh Khan Story: आज हम आपको शाहरुख खान की फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जब शाहरुख खान ने फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद अपनी फीस के 95 लाख रुपये छोड़ दिए थे। फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी। 

Harshita PandeyApr 29, 2026 11:51 am IST
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शाहरुख खान

साल 2002 में शाहरुख खान की एक फिल्म 'हम तुम्हारे हैं सनम' रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान और माधुरी दीक्षित नजर आई थीं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी।

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शाहरुख खान नहीं करना चाहते थे ये फिल्म

हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म के प्रोड्यूसर के सी बोकाड़िया ने इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट से खास बातचीत में के सी बोकाड़िया ने बताया कि शाहरुख खान ये फिल्म नहीं करना चाहते थे।

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शाहरुख को ऑफर हुए थे 2 करोड़

उस वक्त शाहरुख खान की फीस करीब 1 से 1.5 करोड़ थी। लेकिन फिल्म के लिए के सी बोकाड़िया ने शाहरुख खान को दो करोड़ रुपये ऑफर किए।

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तमिल फिल्म का था रीमेक

'हम तुम्हारे हैं सनम' तमिल फिल्म 'थोट्टा चिनुंगी' (1995) का रीमेक थी। शाहरुख खान ने जब तमिल फिल्म देखी तो उन्होंने के सी बोकाड़िया से कहा कि उन्हें इस तरह की फिल्में समझ नहीं आती हैं, लेकिन वो बोकाड़िया के ये फिल्म करेंगे।

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2002 में रिलीज हुई थी फिल्म

फिल्म 24 मई, 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म से काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह का जादू नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई।

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शाहरुख ने छोड़ दिए थे 95 लाख

फिल्म की रिलीज तक शाहरुख खान को उनकी फीस का कुछ हिस्सा दे दिया गया था। रिलीज के बाद उनकी फीस का 95 लाख रुपये बच रहा था।

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प्रोड्यूसर ने शाहरुख से कही थी ये बात

फिल्म के फ्लॉप होने के बाद केसी ने शाहरुख खान से कहा, "हमें आपसे कोई समस्या नहीं है। प्लस, हमने आपको वादा किया था उतना पैसा देने का। ये अच्छा नहीं लगेगा।"

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शाहरुख खान ने दिया था ये जवाब

इस पर शाहरुख खान ने कहा, "आप इसकी चिंता मत करिए। मैं किसी शादी में 5 मिनट में आकर 95 लाख कमा लूंगा। आपको मुझे ये फीस देने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी होगी।" केसी बोकाड़िया शाहरुख खान की इस बात से काफी इम्प्रेस हो गए थे।

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