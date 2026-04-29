फिल्म हुई फ्लॉप तो शाहरुख ने नहीं लिए थे फीस के 95 लाख; '5 मिनट में कमा सकता हूं'

शाहरुख खान ने दिया था ये जवाब

इस पर शाहरुख खान ने कहा, "आप इसकी चिंता मत करिए। मैं किसी शादी में 5 मिनट में आकर 95 लाख कमा लूंगा। आपको मुझे ये फीस देने के लिए अपनी संपत्ति बेचनी होगी।" केसी बोकाड़िया शाहरुख खान की इस बात से काफी इम्प्रेस हो गए थे।