जब संजय दत्त ने दबा दिया को-स्टार का गला, सेट पर मचा था हंगामा, 5 करोड़ की इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़

रॉकी फिल्म से किया डेब्यू

अपने करियर में संजय ने कई हिट फिल्में दी हैं। रॉकी फिल्म से डेब्यू करने वाले संजय को खलनायक के रोल में काफी पसंद किया। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि संजय का विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार फिल्म के सेट पर लोग उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने अपने को-स्टार का गला दबा दिया।