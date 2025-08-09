when sanjay dutt strangled co star on KhalNayak set 5 cr budget earned 21 cr Madhuri Dixit जब संजय दत्त ने दबा दिया को-स्टार का गला, सेट पर मचा था हंगामा, 5 करोड़ की इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनजब संजय दत्त ने दबा दिया को-स्टार का गला, सेट पर मचा था हंगामा, 5 करोड़ की इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़

जब संजय दत्त ने दबा दिया को-स्टार का गला, सेट पर मचा था हंगामा, 5 करोड़ की इस फिल्म ने कमाए 21 करोड़

संजय दत्त इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। संजय प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं।

Priti KushwahaSat, 9 Aug 2025 01:09 PM
1/8

जब संजय दत्त ने अचानक दबा दिया को-स्टार का गला, डायरेक्टर ने चालू रखा कैमरा

बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के दौरान कई बार सेट पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जो सालों साल लोगों को याद रहती है। एक ऐसा ही किस्सा बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त के साथ भी जुड़ा है।

2/8

पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में

संजय दत्त इंडस्ट्री के उन स्टार्स में से हैं, जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। संजय प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं।

3/8

रॉकी फिल्म से किया डेब्यू

अपने करियर में संजय ने कई हिट फिल्में दी हैं।  रॉकी फिल्म से डेब्यू करने वाले संजय को खलनायक के रोल में काफी पसंद किया। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि संजय का विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार फिल्म के सेट पर लोग उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने अपने को-स्टार का गला दबा दिया।

4/8

1993 में आई फिल्म खलनायक

दरअसल, ये किस्सा साल 1993 में आई फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान का है। इस फिल्म में संजय ने निगेटिव किरदार निभाया था। इस रोल में उन्हें काफी पसंद किया गया। फिल्म में उनके अलावा जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे।

5/8

अचानक एक आदमी की पकड़ ली थी गर्दन

हुआ ऐसा था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ने उस वक्त सबको चौंका दिया था जब उन्होंने अचानक एक आदमी की गर्दन पकड़ ली थी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे।

6/8

सेट पर घबरा गए थे लोग&nbsp;

संजय की इस हरकत के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी। ये देखकर पूरा  क्रू घबरा गया और शूटिंग रोकने के लिए कहा। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई ने इसे जारी रखने के लिए कहा।

7/8

सुभाष घई ने बताया था सच

सुभाष घई ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक सीन में वह एक आदमी से मिलने जेल जाते हैं और उससे प्यार से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही संजय का किरदार उन्हें गले लगाता है, वह अचानक उसका गला घोंट देते हैं।  

8/8

5 करोड़ था बजट कमाए इतने करोड़

बता दें कि संजय दत्त की 'खलनायक' का बजट 5 करोड़ था, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 21.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इस फिल्म के सभी गाने हिट हैं। इसमें से 'चोली के पीछे क्या है' को आज भी काफी सुना जाता है।

Sanjay Datt Madhuri Dixit