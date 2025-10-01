When Sanjay Dutt Make This Actor Replace For Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चन के लिए जब संजय दत्त ने इस दिग्गज एक्टर को करवा दिया था रिप्लेस, फिल्म थी सुपरहिट
आज हम आपको उस फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे पहले एक दिग्गज एक्टर करने वाले थे, लेकिन संजय दत्त के कहने पर प्रोड्यूसर ने बिग बी को फिल्म में लिया।

Sushmeeta SemwalWed, 1 Oct 2025 08:50 PM
1/8

अमिताभ बच्चन और संजय दत्त

साल 2002 में ज्यादा बॉलीवुड फिल्में हिट नहीं थीं। लेकिन एक फिल्म थी उन फिल्मों में से जिसने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की थी। यह फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जिसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, कुमार गौरव भी थे।

2/8

कांटे फिल्म

दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए पहली च्वाइस बिग बी नहीं थे। संजय दत्त के कहने पर वह इस फिल्म का हिस्सा बने थे। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है कांटे।

3/8

नसीरुद्दीन की जगह बिग बी को लिया

दरअसल, फिल्म के प्रोड्यूसर संजय गुप्ता पहले चाहते थे फिल्म में मेजर का किरदार नसीरुद्दीन शाह निभाएं। उन्होंने संजय से इसको लेकर डिस्कशन किया तब उन्होंने बिग बी का नाम सजेस्ट किया।

4/8

बिग बी को पसंद आई फिल्म

संजय गुप्ता ने फिर बिग बी को स्टोरी सुनाई और उन्हें पसंद भी आई। बस फिर क्या था यह तो सब जानते हैं कि बिग बी ने फिल्म में क्या कमाल किया।

5/8

बिग बी की थी 100वीं फिल्म

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह बिग बी 100वीं फिल्म थी बतौर लीड।

6/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कांटे ने वर्ल्डवाइड 41.90 करोड़ की कमाई की थी।

7/8

बिग बी की अपकमिंग फिल्म

बिग बी की फिल्मों की बात करें तो वह अब सेक्शन 84 और क्लकि 2898 एडी 2 में नजर आएंगे।

8/8

संजय की अपकमिंग फिल्म

वहीं संजय दत्त वेलकम टू द जंगल, धुरंधर फिल्म में नजर आएंगे।

