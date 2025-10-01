अमिताभ बच्चन के लिए जब संजय दत्त ने इस दिग्गज एक्टर को करवा दिया था रिप्लेस, फिल्म थी सुपरहिट

साल 2002 में ज्यादा बॉलीवुड फिल्में हिट नहीं थीं। लेकिन एक फिल्म थी उन फिल्मों में से जिसने ना सिर्फ दर्शकों का दिल जीता बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की थी। यह फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जिसमें संजय दत्त, सुनील शेट्टी, कुमार गौरव भी थे।
दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए पहली च्वाइस बिग बी नहीं थे। संजय दत्त के कहने पर वह इस फिल्म का हिस्सा बने थे। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है कांटे।
दरअसल, फिल्म के प्रोड्यूसर संजय गुप्ता पहले चाहते थे फिल्म में मेजर का किरदार नसीरुद्दीन शाह निभाएं। उन्होंने संजय से इसको लेकर डिस्कशन किया तब उन्होंने बिग बी का नाम सजेस्ट किया।
संजय गुप्ता ने फिर बिग बी को स्टोरी सुनाई और उन्हें पसंद भी आई। बस फिर क्या था यह तो सब जानते हैं कि बिग बी ने फिल्म में क्या कमाल किया।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह बिग बी 100वीं फिल्म थी बतौर लीड।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कांटे ने वर्ल्डवाइड 41.90 करोड़ की कमाई की थी।
बिग बी की फिल्मों की बात करें तो वह अब सेक्शन 84 और क्लकि 2898 एडी 2 में नजर आएंगे।
वहीं संजय दत्त वेलकम टू द जंगल, धुरंधर फिल्म में नजर आएंगे।