जब सलमान खान ने बचाया गोविंदा का करियर, पार्टनर बन दी थी यह ब्लॉकबस्टर फिल्म

जब गोविंदा का चला डाउनफॉल

गोविंदा ने एक समय पर कई सक्सेसफुल और हिट फिल्में दी हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही थीं। ऐसे में फिर सलमान खान संग उनकी फिल्म ने उनके करियर को उछाल दिया।