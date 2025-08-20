When Salman Khan Save Govinda Career During His Downfall With This Blockbuster Movie जब सलमान खान ने बचाया गोविंदा का करियर, पार्टनर बन दी थी यह ब्लॉकबस्टर फिल्म
आज हम आपको सलमान खान और गोविंदा की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो सुपरहिट थी। यह गोविंदा के लिए भी काफी लकी साबित हुई थी क्योंकि उनकी सालों बाद मूवी हिट हुई थी।

Sushmeeta SemwalWed, 20 Aug 2025 03:59 PM
जब गोविंदा का चला डाउनफॉल

गोविंदा ने एक समय पर कई सक्सेसफुल और हिट फिल्में दी हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही थीं। ऐसे में फिर सलमान खान संग उनकी फिल्म ने उनके करियर को उछाल दिया।

पार्टनर फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है पार्टनर। इस फिल्म में सलमान खान और गोविंदा लीड रोल में थे।

गोविंदा की फिल्में जा रही थीं फ्लॉप

इससे पहले गोविंदा की फिल्में फ्लॉप जा रही थीं 1 साल पहले रिलीज हुई भागम भाग को छोड़कर।

सोहेल को बोला गोविंदा के लिए

पार्टनर फिल्म सुपरहिट थी और सलमान ने अपने भाई सोहेल खान को बोलकर गोविंदा को इसमें लिया था। सोहेल पार्टनर फिल्म के प्रोड्यूसर थे।

गोविंदा ने सलमान को दी थी जुड़वा

बता दें कि जब गोविंदा सुपरस्टार थे, तब सलमान के कहने पर उन्होंने अपनी फिल्म जुड़वा को सलमान को दे दिया था। जुड़वा ब्लॉकबस्टर थी।

सलमान ने दिलवाई पार्टनर

वहीं जब गोविंदा का डाउनफॉल चल रहा था तब सलमान ने गोविंदा को पार्टनर के लिए लिया।

फिल्म का कलेक्शन

पार्टनर ने भारत में 83.42 करोड़ और वर्ल्डवाइड 99.66 करोड़ की कमाई की थी।

बाकी स्टार कास्ट

फिल्म में सलमान और गोविंदा के अलावा कटरीना कैफ और लारा दत्ता भी अहम किरदार में थीं।

