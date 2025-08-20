जब सलमान खान ने बचाया गोविंदा का करियर, पार्टनर बन दी थी यह ब्लॉकबस्टर फिल्म

गोविंदा ने एक समय पर कई सक्सेसफुल और हिट फिल्में दी हैं। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप जा रही थीं। ऐसे में फिर सलमान खान संग उनकी फिल्म ने उनके करियर को उछाल दिया।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है पार्टनर। इस फिल्म में सलमान खान और गोविंदा लीड रोल में थे।
इससे पहले गोविंदा की फिल्में फ्लॉप जा रही थीं 1 साल पहले रिलीज हुई भागम भाग को छोड़कर।
पार्टनर फिल्म सुपरहिट थी और सलमान ने अपने भाई सोहेल खान को बोलकर गोविंदा को इसमें लिया था। सोहेल पार्टनर फिल्म के प्रोड्यूसर थे।
बता दें कि जब गोविंदा सुपरस्टार थे, तब सलमान के कहने पर उन्होंने अपनी फिल्म जुड़वा को सलमान को दे दिया था। जुड़वा ब्लॉकबस्टर थी।
वहीं जब गोविंदा का डाउनफॉल चल रहा था तब सलमान ने गोविंदा को पार्टनर के लिए लिया।
पार्टनर ने भारत में 83.42 करोड़ और वर्ल्डवाइड 99.66 करोड़ की कमाई की थी।
फिल्म में सलमान और गोविंदा के अलावा कटरीना कैफ और लारा दत्ता भी अहम किरदार में थीं।