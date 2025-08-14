जब सलमान खान की गर्लफ्रेंड संग जुड़ा जैकी श्रॉफ का नाम, भाईजान ने फिर सेट पर ही...

संगीता ने रोकी लड़ाई

खबर तो यह भी थी कि बंधन के सेट पर भी दोनों के बीच कुछ बहस हुई थी। इतना ही नहीं सलमान ने सेट पर ही जैकी के साथ लड़ाई कर ली थी। लेकिन फिर सही समय पर संगीता पहुंचीं और दोनों के बीच सब शांत किया और सलमान भी फिल्म के लिए तैयार हो गए।