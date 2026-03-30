रेखा को मजबूत मर्द की जरूरत…नरगिस दत्त ने एक्ट्रेस के कैरेक्टर पर उठाई थी उंगली, कहा-मर्दों को सिग्नल देती हैं

लिंकअप

रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान रेखा और सुनील दत्त के लिंकअप की खबरें सामने आई थीं। ऐसा बताया जाता है कि नरगिस दत्त इसी तरह के गॉसिप से परेशान थीं। ऐसा भी कहा जाता है कि नरगिस दत्त रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं।