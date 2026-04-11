जब दिलीप कुमार से आखिरी बार मिलना चाहती थीं मधुबाला, पत्नी सायरा बानों तक पहुंची बात तो उन्होंने पति को...

20 साल छोटी सायरा बानो से की शादी

मधुबाला से अलग होने के बाद 44 साल के दिलीप कुमार ने अपने से 20 साल छोटी सायरा बानो से शादी कर ली। लेकिन दिलीप की शादी के बाद मधुबाला उनसे मिलना चाहती थीं। जब ये बात सायरा बानो तक पहुंची तो उन्होंने इस पर जो रिएक्शन दिया वो किसी भी पत्नी के लिए आसान नहीं था।