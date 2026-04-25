जब रची गई थी लता मंगेशकर की मौत की साजिश! घर का ये शख्स खाने में दे रहा था स्लो प्वॉइजन

नौकर दे रहा था खाने में जहर

बाद में, जब परिवार के एक सदस्य ने चिंता जताई और नौकरों से खाना बनाना बंद करने को कहा, तो लता का एक नौकर अपनी सैलरी लिए बिना गायब हो गया, जिससे उस व्यक्ति पर शक हुआ। दरअसल, ये रसोईया ही लता के खाने में स्लो प्वॉइजन मिलाकर उन्हें खिलाता रहा। ये कुक पहले भी बॉलीवुड के कुछ लोगों के यहां काम कर चुका था।