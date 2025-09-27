उसके कमरे में अलग-अलग मर्द आते…मीना कुमारी को पति कमाल अमरोही ने बताया था बेवफा, धर्मेंद्र ने भी किया इस्तेमाल

फिल्ममेकर कमाल अमरोही ने एक्ट्रेस मीना कुमारी से फरवरी 1952 में शादी की थी। इनकी शादी के बाद मीना एक सुपरस्टार बन गई और इनका रिश्ता कमजोर पड़ता गया।
फिल्ममेकर कमाल अमरोही ने 1985 में सिने ब्लिट्स को दिए इंटरव्यू में मीना से विवाद और अलग होने पर अपनी बता रखी थी। कमाल ने बताया मीना जब बड़ी स्टार बन गई थी तो वो रिश्ते को अहमियत नहीं देती थी।
कमाल ने कहा कि दोनों के बीच विवाद इतने बढ़ गए थे कि 31 मार्च 1964 को मीना ने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके ठीक 8 साल बाद 31 मार्च 1972 को उनका निधन हो गया। कमाल से अलग होने के बाद मीना का नाम कईयों से जुड़ा।
कमाल ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उनकी नशे की लत से ज्यादा बेवफाई ने उन्हें तोड़ दिया।उन्होंने कहा कि गुलजार, सावन कुमार टाक और धर्मेंद्र, ऐसे कई मर्दों से मीना का रिश्ता रहा। लेकिन इन्होने सिर्फ मीना का जज्बाती और पैसों से फायदा उठाया।
कमाल ने कहा इन लोगों ने मीना को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा, “इनमें से किसी ने भी उसे सच्चा प्यार नहीं दिया। धर्मेंद्र के साथ उसके रिश्ते ने तो उसे बहुत तोड़ा। वह जब चाहता मीना को इस्तेमाल करता और फिर छोड़ देता। मैं धर्म को दोष नहीं देता। कसूर मीना का था जो एक जवान शादीशुदा मर्द के साथ दिल लगा बैठी।”
कमाल ने बताया कि मीना से अलग होने के चार बाद 1969 में उनकी उनसे मुलकात हुई। ये वो समय था जब फिल्म पाकीजा की शूटिंग फिर से शुरू की गई थी। कमाल कहते हैं कि उस वक्त तक मीना पूरी तरह से टूट गई थी। वो लगातार ड्रिंक करती। उनके कमरे में अलग-अलग मर्द आते-जाते रहते थे लेकिन वो मेरेपास आना चाहती थी।