उसके कमरे में अलग-अलग मर्द आते…मीना कुमारी को पति कमाल अमरोही ने बताया था बेवफा, धर्मेंद्र ने भी किया इस्तेमाल

मीना का इस्तेमाल

कमाल ने कहा इन लोगों ने मीना को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा, “इनमें से किसी ने भी उसे सच्चा प्यार नहीं दिया। धर्मेंद्र के साथ उसके रिश्ते ने तो उसे बहुत तोड़ा। वह जब चाहता मीना को इस्तेमाल करता और फिर छोड़ देता। मैं धर्म को दोष नहीं देता। कसूर मीना का था जो एक जवान शादीशुदा मर्द के साथ दिल लगा बैठी।”