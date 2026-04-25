जब आमिर खान से परेशान जूही चावला ने शूटिंग पर आने से कर दिया था मना, 7 साल तक एक दूसरे से नहीं की बात

साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म इश्क के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था कि आमिर खान और जूही चावला ने करीब 7 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की थी।
फिल्म के सेट पर आमिर खान अपने को-स्टार अजय देवगन के साथ मिलकर प्रैंक्स करते थे। आमिर खान जूही चावला के साथ भी अक्सर प्रैंक करते थे। जूही चावला उनके प्रैंक्स से इतना परेशान हो जाती थीं कि रोने लगती थीं।
जूही चावला ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि एक बार प्रैंक के चक्कर में बात इतनी बढ़ गई थी कि जूही चावला ने अगले दिन शूटिंग पर आने से मना कर दिया था।
जूही चावला ने बताया था, "वो मुझे अपने प्रैंक्स से रुला देते थे, और हमारी आखिरी लड़ाई के बाद, मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और अगले दिन शूट पर नहीं आई थी। इस बात से आमिर भी काफी नाराज हो गए थे। हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, और हमने सोच लिया कि हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। हमने 5-7 साल तक बात नहीं की।"
साल 2002 में जब आमिर खान का उनकी पत्नी रीना से तलाक हुआ, तब जूही चावला ने आमिर खान से दोबारा बात की। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसके बाद ही दोनों की दोबारा बातचीत शुरू हो पाई।
इश्क में आमिर खान, जूही चावला, अजय देवगन, काजोल, जॉनी लीवर, दलीप ताहिल और सदाशिव अमरापुरकर जैसे कलाकार नजर आए थे।
इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।