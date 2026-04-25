जब आमिर खान से परेशान जूही चावला ने शूटिंग पर आने से कर दिया था मना, 7 साल तक एक दूसरे से नहीं की बात

7 साल तक नहीं की बात

जूही चावला ने बताया था, "वो मुझे अपने प्रैंक्स से रुला देते थे, और हमारी आखिरी लड़ाई के बाद, मैं बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और अगले दिन शूट पर नहीं आई थी। इस बात से आमिर भी काफी नाराज हो गए थे। हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, और हमने सोच लिया कि हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे। हमने 5-7 साल तक बात नहीं की।"