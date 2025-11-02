जब रेप सीन के दौरान बेकाबू हो गया था ये विलेन, सबके सामने एक्ट्रेस ने जड़ा था जोरदार थप्पड़!

दिलीप ने खबरों पर किया था रिएक्ट

हालांकि, पिछले साल दिलीप ताहिल ने सिद्धार्थ कानन के इंटरव्यू में इन सभी खबरों को गलत बताया। दिलीप ने कहा, 'मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं जया प्रदा के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की। मैं उनके साथ काम करना चाहता था लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ।'