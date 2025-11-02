जब रेप सीन के दौरान बेकाबू हो गया था ये विलेन, सबके सामने एक्ट्रेस ने जड़ा था जोरदार थप्पड़!

हम अक्सर फिल्मों में इंटीमेट और रेप सीन देखते हैं। हमें लगता है क इन सीन्स को इसे पर्दे पर निभाना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार इस तरह के सीन को निभाने में कई दिन लग जाते हैं।
आज हम आपको एक ऐसे रेप सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करते वक्त विलेन इतना बहक गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि ये एक सीन है। ऐसे में एक्ट्रेसे ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। आइए जानते हैं पूरा किस्सा।
हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि जया प्रदा हैं। और उनके साथ हम जिस विलेन की बात कर रहे हैं है वो दिलीप ताहिल हैं। जया और दिलीप ने साल 1980 में आई फिल्म 'शान' से एक साथ काम किया था।
इस मूवी में उन दोनों के बीच एक रेप सीन फिल्माया गया, जिसमें कहा जाता है कि दिलीप उस सीन के दौरान बहक गए थे और जया ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था।
इस घटना के बाद काफी दिनों तक शूटिंग रुकी रही और मेकर्स के काफी समझाने के बाद जया प्रदा राजी हुईं और फिल्म पूरी हुई।
हालांकि, पिछले साल दिलीप ताहिल ने सिद्धार्थ कानन के इंटरव्यू में इन सभी खबरों को गलत बताया। दिलीप ने कहा, 'मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं जया प्रदा के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की। मैं उनके साथ काम करना चाहता था लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ।'
बता दें कि दिलीप ताहिल ने फिल्मों में काम करने से पहले काफी समय तक थियेटर में काम किया था। इसके बाद साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म 'अंकुर' से उन्होंने अपना डेब्यू किया था।