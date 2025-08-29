47 साल पहले हेमा मालिनी ने ठुकराई दी थी राज कपूर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म तो हो गए थे नाराज, ये थी बड़ी वजह

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हेमा ने बेहद ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने फिल्मी करियर में हेमा ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दमदार एक्टिंग के साथ हेमा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू दिवंगत एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म के साथ किया था।
लेकिन बाद में हेमा ने राज कपूर संग काम करने से मना कर दिया था, जिससे वो काफी नाराज हो गए थे। राज कपूर ने हेमा को एक फिल्म का ऑफर दिया था, जिसे करने से एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया था। बाद में वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म...
राज कपूर की जिस फिल्म को हेमा मालिनी ने ठुकरा दिया था वो कोई और नहीं, बल्कि साल 1978 में रिलीज हुई 'सत्यम शिवम सुंदरम' है। इस फिल्म का डायरेक्शन राज कपूर ने किया था। ये फिल्म रिलीज के बाद काफी हिट हुई थी। इसकी कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी हिट थे।
'सत्यम शिवम सुंदरम' में जीनत अमान और शशि कपूर लीड रोल में थे। हालांकि इसके लिए राज की पहली पसंद हेमा मालिनी थीं। हेमा के मना करने के बाद राज साहब ने जीनत को फिल्म के लिए फाइनल किया।
रिपोर्ट की मानें तो 'सत्यम शिवम सुंदरम' के लिए राज कपूर खुद हेमा मालिनी के घर गए थे। उन्होंने हेमा को फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन ड्रीम गर्ल ने बिना देरी के ही काम करने से मना कर दिया था। हेमा को फिल्म में उनका किरदार काफी बोल्ड लागा, इसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। ये बात राज कपूर को अच्छी नहीं लगी।
'सत्यम शिवम सुंदरम' का बजट 1.60 करोड़ रुपये था। वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 4.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। IMDb पर इसे 10 में से 7 रेटिंग मिली है।