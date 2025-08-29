47 साल पहले हेमा मालिनी ने ठुकराई दी थी राज कपूर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म तो हो गए थे नाराज, ये थी बड़ी वजह

47 साल पहले हेमा मालिनी ने ठुकराई थी राज कपूर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हेमा ने बेहद ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने फिल्मी करियर में हेमा ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। दमदार एक्टिंग के साथ हेमा अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू दिवंगत एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर की फिल्म के साथ किया था।