जब इंदिरा गांधी की सरकार ने लगा दिया था किशोर कुमार के गानों पर बैन, ये थी नाराजगी की बड़ी वजह

किशोर की आवाज थी देशभर के लोगों की पहली पसंद

यह वह दौर था जब किशोर की आवाज, जो देशभर के लोगों की पहली पसंद थी, अचानक सरकारी रेडियो से गायब कर दी गई। दरअसल, हुआ ऐसा था कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार चाहती थी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी किशोर कुमार अपनी आवाज में गाना गाकर दें।