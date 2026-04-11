देव आनंद की रिजेक्ट की हुई इन फिल्मों ने 18 फ्लॉप देने वाले इस एक्टर बनाया सुपरस्टार, पहचानिए इन्हें

देव आनंद का दौर

40 से 60 के दशक तक इंडस्ट्री पर देव आनंद का राज था। आजादी के बाद के सालों में देव आनंद को लेकर बनी अधिकतर फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। लेकिन एक्टर ने अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंचने के बाद कई फिल्मों की ठोकर भी मार दी। उसी ठोकर से उस दौर का एक और सुपरस्टार इंडस्ट्री में आ गया। देव आनंद की ठुकराई फिल्मों ने 18 लगातार फ्लॉप देने वाले एक्टर को बना दिया सुपरस्टार।