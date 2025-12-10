देव आनंद को हो गया था 20 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार, इस वजह से टूटा दिल और...

देव आनंद

एक्टर्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपने को-स्टार्स संग प्यार हो जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं देव आनंद के बारे में जिन्हें उनसे 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था। इतना ही नहीं उन्होंने ही उस एक्ट्रेस को फिल्मों में ब्रेक दिया था।