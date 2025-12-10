देव आनंद को हो गया था 20 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार, इस वजह से टूटा दिल और...

एक्टर्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपने को-स्टार्स संग प्यार हो जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं देव आनंद के बारे में जिन्हें उनसे 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था। इतना ही नहीं उन्होंने ही उस एक्ट्रेस को फिल्मों में ब्रेक दिया था।
देव आनंद उस समय शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक्ट्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था।
दरअसल, 48 साल के देव आनंद को जिस एक्ट्रेस से प्यार हुआ उस वक्त वह 20 साल की थीं। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं जीनत अमान।
देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जब भी वह कहीं भी किसी भी बारे में बात करतीं काफी ग्लो करती थीं। मुझे वह बहुत पसंद थीं। हम एक-दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हो गए थे।
देव आनंद ने उन्हें प्रपोज करने के लिए एक खास जगह चुनी। लेकिन एक्ट्रेस उनको उस नजर से नहीं देखती थीं।
वहीं उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि एक पार्टी में फिर राज कपूर, जीनत के साथ फ्लर्ट करते दिखे थे और जीनत ने भी उन्हें मना नहीं किया जिससे देव आनंद को काफी दुख हुआ और वह फिर पीछे हट गए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जीनत उनमें इंट्रेस्टेड नहीं थीं। उन्हें पता भी नहीं था देव आनंद उनको लेकर ऐसा फील करते थे।
देव आनंद ने वैसे कल्पना कार्तिक से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। वहीं 2011 में देव आनंद का निधन हो गया था।