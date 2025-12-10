Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनदेव आनंद को हो गया था 20 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार, इस वजह से टूटा दिल और...

देव आनंद को हो गया था 20 साल छोटी एक्ट्रेस से प्यार, इस वजह से टूटा दिल और...

आज हम आपको उस एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो देव आनंद से 20 साल छोटी थीं, लेकिन फिर भी एक्टर को उनसे प्यार हो गया था। लेकिन इस वजह से देव आनंद का दिल टूट गया था।

Sushmeeta SemwalDec 10, 2025 03:10 pm IST
1/8

देव आनंद

एक्टर्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपने को-स्टार्स संग प्यार हो जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं देव आनंद के बारे में जिन्हें उनसे 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया था। इतना ही नहीं उन्होंने ही उस एक्ट्रेस को फिल्मों में ब्रेक दिया था।

2/8

शादीशुदा होकर भी हुआ प्यार

देव आनंद उस समय शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक्ट्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था।

3/8

जीनत अमान

दरअसल, 48 साल के देव आनंद को जिस एक्ट्रेस से प्यार हुआ उस वक्त वह 20 साल की थीं। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह हैं जीनत अमान।

4/8

देव आनंद हो गए थे इमोशनली अटैच्ड

देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जब भी वह कहीं भी किसी भी बारे में बात करतीं काफी ग्लो करती थीं। मुझे वह बहुत पसंद थीं। हम एक-दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हो गए थे।

5/8

प्रपोज करना चाहते थे देव आनंद

देव आनंद ने उन्हें प्रपोज करने के लिए एक खास जगह चुनी। लेकिन एक्ट्रेस उनको उस नजर से नहीं देखती थीं।

6/8

इस वजह से हो गए थे खफा

वहीं उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि एक पार्टी में फिर राज कपूर, जीनत के साथ फ्लर्ट करते दिखे थे और जीनत ने भी उन्हें मना नहीं किया जिससे देव आनंद को काफी दुख हुआ और वह फिर पीछे हट गए।

7/8

जीनत नहीं थीं देव में इंट्रेस्टेड

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जीनत उनमें इंट्रेस्टेड नहीं थीं। उन्हें पता भी नहीं था देव आनंद उनको लेकर ऐसा फील करते थे।

8/8

देव की पत्नी

देव आनंद ने वैसे कल्पना कार्तिक से शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। वहीं 2011 में देव आनंद का निधन हो गया था।

Zeenat Aman