अपनी सगी बहन के साथ इस एक्टर ने किया था रोमांस, मच गया था बवाल...सड़कों पर हुआ था प्रदर्शन

फिल्मी दुनिया में कई बार देखा गया कि रील और रियल लाइफ जब भी एक साथ मिलाई गई, चीजें हमेशा ही खराब हुईं। कुछ ऐसा ही कई सालों पहले सिनेमा जगत में देखा गया, जब पर्दे पर सगे भाई ने अपनी ही बहन संग रोमांस किया था।
आपको भी सुनकर हैरानी हुई? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि फेमस कॉमेडियन महमूद थे। महमूद ने अपनी ही सगी बहन मीनू मुमताज संग एक फिल्म में प्रेमी-प्रेमिका का रोल निभाया था।
दरअसल, मीनू और महमूद ने फिल्म 'हावड़ा ब्रिज' में एक साथ काम किया। इस फिल्म में महमूद पहले से ही काम कर रहे थे। दोनों ने 'हावड़ा ब्रिज' के गाने 'गोरा रंग चुनरिया काली' में परफॉर्म किया था।
बता दें कि उस वक्त मीनू और उनकी परिवार पैसों की तंगी से जूझ रहा था। मीनू पर परिवार की जिम्मेदार थी ऐसे में मीनू ने पैसों और घर की जिम्मेदारी के लिए इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया।
भाई-बहन को पर्दे पर रोमांस करता देख लोग काफी भड़क गए थे। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई, लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और ऐसी कास्टिंग की नैतिकता और संवेदनशीलता पर सवाल उठाए।
बवाल होता देख मीनू ने बाद में कहा कि उन्होंने यह रोल केवल पैसों के लिए किया था, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसे किस तरह लिया जाएगा।
इन विवादों के बाद धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। इसके बाद मीनू ने कई फिल्मों में काम किया। मीनू ने एक निर्देशक से शादी कर ली और विदेश चली गईं। वह कनाडा में बस गईं।
बता दें कि 2003 में, मीनू मुमताज की हालत बिगड़ने लगी थी और उनकी याददाश्त खोने लगी थी। इसके बाद मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है जो 15 सालों से बिना पता चले बढ़ रहा था। इसके बाद साल 2021 में मीनू का निधन हो गया।