अपनी सगी बहन के साथ इस एक्टर ने किया था रोमांस, मच गया था बवाल...सड़कों पर हुआ था प्रदर्शन

ब्रेन ट्यूमर से हुई मौत

बता दें कि 2003 में, मीनू मुमताज की हालत बिगड़ने लगी थी और उनकी याददाश्त खोने लगी थी। इसके बाद मेडिकल जांच से पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है जो 15 सालों से बिना पता चले बढ़ रहा था। इसके बाद साल 2021 में मीनू का निधन हो गया।