जब बॉलीवुड फिल्ममेकर्स पर चढ़ा हॉलीवुड का रंग, बिना गानों के बनाई गई थीं ये आइकॉनिक फिल्में

बिना गानों के बनाई गई थीं ये हिंदी फिल्में

बॉलीवुड फिल्मों में गानों का न होना कल्पना के परे की बात लगती है लेकिन कई फिल्ममेकर्स ने यह रिस्क लेकर देखा है। इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट भी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जिनमें गाने नहीं डालकर मेकर्स ने हॉलीवुड के स्टाइल में कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा।