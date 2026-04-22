जब बॉलीवुड फिल्ममेकर्स पर चढ़ा हॉलीवुड का रंग, बिना गानों के बनाई गई थीं ये आइकॉनिक फिल्में

बॉलीवुड फिल्मों में गानों का न होना कल्पना के परे की बात लगती है लेकिन कई फिल्ममेकर्स ने यह रिस्क लेकर देखा है। इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट भी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में, जिनमें गाने नहीं डालकर मेकर्स ने हॉलीवुड के स्टाइल में कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा।
साल 2008 में आई नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की यह फिल्म एक आम आदमी के सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े होने की कहानी थी। यह फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि इसकी कहानी पर हॉलीवुड में एक रीमेक मूवी भी बनी थी।
लीजेंडरी एक्टर इरफान खान स्टारर इस मूवी में नसीरुद्दीन शाह ने भी अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में भी कहीं कोई गाने नहीं थे, लेकिन वो कमी आपको कहीं खलती नहीं है।
साल 1969 में आई यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भी गाने नहीं थे। यश चोपड़ा की इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में म्यूजिक बाधा ना बन जाए, इसलिए मेकर्स ने इसे बिना गानों के ही रखा।
यह फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। यह एक क्लासिक ब्लैक कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर मूवी थी जो काफी चर्चा में रही थी। अगर भारतीय सिनेमा को समझना है तो यह फिल्म एक मस्ट वॉच है।
यह फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी। यह एक सस्पेंसफुल साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी जिसमें मनोज बाजपेयी का काम देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस फिल्म में भी कहीं गाने नहीं रखे गए थे।
अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की इस कल्ट हिट फिल्म में गानों की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। संजय लीला भंसाली की इस आइकॉनिक हिट फिल्म को क्रिटिक्स ने खूब सराहा।
हम यहां विक्की कौशल वाली भूत की नहीं बल्कि साल 2003 में आई फिल्म भूत की बात कर रहे हैं। सस्पेंस थ्रिलर होने की वजह से मेकर्स ने इस फिल्म में भी गाने नहीं रखे थे।