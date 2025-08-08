इस फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन हुए दूसरी एक्ट्रेस के करीब, रेखा को आया गुस्सा, हुई हाथापाई और…

किस एक्ट्रेस की वजह से हुई अनबन

खैर जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह थीं ईरानी एक्ट्रेस नेल्ली और जिस फिल्म के दौरान यह सब हुआ वो थी फिल्म लावारिस। प्रकाश मेहरा की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा कि ये सब मेरे सेट पर हुआ था नटराज स्टूडियो में। अमिताभ और रेखा के बीच काफी बहस हुई थी। वह रोई भी थीं। मैंने उन्हें बोला शांत रहने को। यह सब ड्रामा नेल्ली की वजह से हुआ था।