When Amitabh Bachchan Get Close To Other Actress Make Rekha Upset Both Fight इस फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन हुए दूसरी एक्ट्रेस के करीब, रेखा को आया गुस्सा, हुई हाथापाई और…
आज आपको फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा किस्सा बताने वाले हैं जो एक समय पर काफी चर्चा में रहा था। आज हम आपको बताने वाले हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म लावारिस के दौरान का किस्सा जब दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी।

Sushmeeta SemwalFri, 8 Aug 2025 01:18 PM
1/7

अमिताभ बच्चन और रेखा

अमिताभ बच्चन और रेखा के रिलेशन की खबरें एक समय पर काफी चर्चा में थीं। हालांकि दोनों में से किसी ने कभी इस बात को कन्फर्म नहीं किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार किसी दूसरी एक्ट्रेस को लेकर दोनों के बीच अनबन होने लगी थी। खबरें तो यह भी आई थीं कि बात इतनी बढ़ गई थी कि हाथापाई भी हो गई थी।

2/7

किस एक्ट्रेस की वजह से हुई अनबन

खैर जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह थीं ईरानी एक्ट्रेस नेल्ली और जिस फिल्म के दौरान यह सब हुआ वो थी फिल्म लावारिस। प्रकाश मेहरा की बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा कि ये सब मेरे सेट पर हुआ था नटराज स्टूडियो में। अमिताभ और रेखा के बीच काफी बहस हुई थी। वह रोई भी थीं। मैंने उन्हें बोला शांत रहने को। यह सब ड्रामा नेल्ली की वजह से हुआ था।

3/7

हाथ भी उठाया

यह मामला इतना बढ़ गया था कि स्टारडस्टर मैग्जीन में लिखा था कि फिजिकल लड़ाई भी हुई थी जिसमें थप्पड़ मारने वाली बात भी थी कि बिग बी ने रेखा को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि यह सच है या झूठ इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है।

4/7

सिलसिला छोड़ने का लिया रेखा ने फैसला

रिपोर्ट यह भी थी कि रेखा इससे इतना नाराज हो गई थीं कि उन्होंने फिल्म सिलसिला छोड़ने का फैसला ले लिया था जिसमें वह बिग बी के साथ थीं और उन्होंने यश चोपड़ा को साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया था।

5/7

यश चोपड़ा ने कई एक्ट्रेस को लेने का सोचा

इसके बाद यश ने पद्मिनी कोल्हापुरे को कास्ट करने का फैसला किया और पत्नी के रोल के लिए पूनम ढिल्लों को। लेकिन ये कास्ट यश को समझ नहीं आई।

6/7

फाइनली रेखा को मनाया

इसके बाद यश ने रेखा के रिप्लेसमेंट के लिए परवीन बाबी और पत्नी के किरदार के लिए स्मिता पाटिल को चुनने का सोचा, लेकिन फिर फाइनली रेखा को यश ने मनाया और फाइनल कास्ट अमिताभ, रेखा और जया ही हुए और फिल्म कल्ट क्लासिक हुई।

7/7

रिलीज के वक्त हुई फ्लॉप

सिलसिला हालांकि जब रिलीज हुई थी तब फ्लॉप हुई थी। लेकिन फिर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को फायदा हुआ और यह कल्ट क्लासिक फिल्म बनी।

