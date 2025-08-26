जब अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी से डायरेक्टर ने रियल में टॉयलेट करने को कहा, शूट के वक्त फिर...

कई बार फिल्मों में सीन को रियल बनाने के लिए एक्टर्स काफी रिएलिस्टिक चीजें करते हैं। अब जैसे एक एक्ट्रेस हैं उन्हें डायरेक्टर ने रियल में पैंट में टॉयलेट करने को कहा था।
जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार निभा चुकी हैं फिल्म शैतान में। एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला जो फिल्म शैतान में अजय की बेटी का रोल निभा चुकी हैं, उनकी यह फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक है।
दरअसल, वश फिल्म में भी जानकी लीड रोल में थीं जिसे कृष्णदेव याग्निक ने डायरेक्ट किया था। उन्होंने जानकी से शूट के दौरान पूछा था कि क्या वह कैमरे के सामने रियल में टॉयलेट कर पाएंगी।
जानकी ने खुद बताया था कि वर्कशॉप के दौरान डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह रियल में कर पाऊंगी? टॉयलेट वाला सीन। इससे बड़ा असर पड़ेगा।
जानकी ने बताया था कि वह काफी खुश हुई थीं। एक एक्टर होने के नाते उन्हें यह सब स्क्रीन में करना होता। ऐसा किसी ने नहीं किया था कभी।
हालांकि जब शूट करने का सोचा तो वैसा हो नहीं पाया जैसा जानकी और डायरेक्टर ने सोचा था। सेट पर यह प्रैक्टिकली संभव नहीं था इसलिए हमने ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ़ निकाला। मैं खुश थी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जो मैं रियल में नहीं कर सकती। वही सीन मेरा सबसे फेवरेट था और उसी सीन की वजह से मैंने फिल्म को हां कहा था।
खैर जब शैतान बनी तो यह फिल्म भी सुपरहिट थी जिसमें अजय देवगन, जानकी के अलावा आर माधवन भी थे।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शैतान ने भारत में 147.97 करोड़ की कमाई की थी।