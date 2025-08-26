When Ajay Devgn Onscreen Daughter Asked To Pee In Real For Her Role जब अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी से डायरेक्टर ने रियल में टॉयलेट करने को कहा, शूट के वक्त फिर...
जब अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी से डायरेक्टर ने रियल में टॉयलेट करने को कहा, शूट के वक्त फिर...

फिल्मों में सीन को रियल बनाने के लिए कई बार डायरेक्टर्स ऐसी डिमांड करते हैं जो एक्टर्स सोच भी नहीं सकते। अब आपको बताएंगे ऐसी ही एक फिल्म के बारे में जब एक्ट्रेस से डायरेक्टर ने रियल में टॉयलेट करने को कहा।

Sushmeeta SemwalTue, 26 Aug 2025 05:24 PM
1/8

अजय देवगन ऑनस्क्रीन बेटी

कई बार फिल्मों में सीन को रियल बनाने के लिए एक्टर्स काफी रिएलिस्टिक चीजें करते हैं। अब जैसे एक एक्ट्रेस हैं उन्हें डायरेक्टर ने रियल में पैंट में टॉयलेट करने को कहा था।

2/8

शैतान थी इसका रीमेक

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह अजय देवगन की ऑनस्क्रीन बेटी का किरदार निभा चुकी हैं फिल्म शैतान में। एक्ट्रेस जानकी बोड़ीवाला जो फिल्म शैतान में अजय की बेटी का रोल निभा चुकी हैं, उनकी यह फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक है।

3/8

डायरेक्टर की थी ये डिमांड

दरअसल, वश फिल्म में भी जानकी लीड रोल में थीं जिसे कृष्णदेव याग्निक ने डायरेक्ट किया था। उन्होंने जानकी से शूट के दौरान पूछा था कि क्या वह कैमरे के सामने रियल में टॉयलेट कर पाएंगी।

4/8

पूछा था सवाल

जानकी ने खुद बताया था कि वर्कशॉप के दौरान डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह रियल में कर पाऊंगी? टॉयलेट वाला सीन। इससे बड़ा असर पड़ेगा।

5/8

जानकी थीं एक्साइटेड

जानकी ने बताया था कि वह काफी खुश हुई थीं। एक एक्टर होने के नाते उन्हें यह सब स्क्रीन में करना होता। ऐसा किसी ने नहीं किया था कभी।

6/8

जैसा सोचा हुआ नहीं

हालांकि जब शूट करने का सोचा तो वैसा हो नहीं पाया जैसा जानकी और डायरेक्टर ने सोचा था। सेट पर यह प्रैक्टिकली संभव नहीं था इसलिए हमने ऐसा करने का एक तरीका ढूंढ़ निकाला। मैं खुश थी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा जो मैं रियल में नहीं कर सकती। वही सीन मेरा सबसे फेवरेट था और उसी सीन की वजह से मैंने फिल्म को हां कहा था।

7/8

शैतान स्टार कास्ट

खैर जब शैतान बनी तो यह फिल्म भी सुपरहिट थी जिसमें अजय देवगन, जानकी के अलावा आर माधवन भी थे।

8/8

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शैतान ने भारत में 147.97 करोड़ की कमाई की थी।

