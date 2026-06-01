जब शूटिंग सेट पर हीरो से रूठ गईं एक्ट्रेस, डायरेक्टर को बेलने पड़ गए थे पापड़

अमरीश पुरी और फीमेल कास्ट (राजकुमार के एटिट्यूड से परेशानी)

नखरे सिर्फ एक्ट्रेस के ही नहीं होते हैं, यहां इस केस में एक्टर राजकुमार के एटिट्यूड से अमरीश पुरी और सेट की एक्ट्रेसेज नाराज हो जाती थीं। फिल्म सूर्या की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने अमरीश पुरी की डायलॉग डिलीवरी का मजाक उड़ाया था। इस बात से नाराज होकर अमरीश पुरी ने शॉट देने से मना कर दिया था। तब डायरेक्टर को राजकुमार को अलग ले जाकर समझाना पड़ा कि वह को-एक्टर्स पर तंज न कसें।