जब शूटिंग सेट पर हीरो से रूठ गईं एक्ट्रेस, डायरेक्टर को बेलने पड़ गए थे पापड़

शूटिंग के दौरान एक्टर्स के बीच मनमुटाव हो जाना बहुत आम बात है, लेकिन उस दौर में जब फिल्मों के लिए एक्ट्रेस बड़ी मुश्किल से मिला करती थीं। मूवी की लीड एक्ट्रेस का ही हीरो से रूठ जाना बड़ी मुसीबत हो जाता था। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर को ही हीरोइन को मनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में।
साल 1975 में आई फिल्म 'धर्मात्मा' में फिरोज खान हीरो और डायरेक्टर दोनों थे। एक दिन हेमा मालिनी जब सेट पर थोड़ी लेट पहुंचीं, तो नाराज होकर फिरोज खान ने गुस्से में उनके मेकअप मैन को डांट दिया और सामान को लात मार दी। नाराज होकर हेमा मालिनी ने शूटिंग छोड़ दी। बाद में हेमा को मनाने के लिए फिरोज खान को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
शत्रुघ्न सिन्हा अपने करियर के शुरुआती दौर में सेट पर लेट आने के लिए बदनाम थे। फिल्म 'गाय और गोरी' की शूटिंग के दौरान जया बच्चन वक्त पर आ जाती थीं, और उन्हें शत्रुघ्न का इंतजार करना पड़ता। इसी बात पर जया रूठ गईं और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बात करना बंद कर दिया। बात बिगड़ती देख डायरेक्टर को दोनों के बीच बीच-बचाव करना पड़ा।
फिल्म 'दिलवाले' की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और रवीना टंडन के बीच मनमुटाव हो गया था। रवीना सेट पर अजय से इतनी ज्यादा नाराज थीं कि वह उनके साथ एक फ्रेम में आने को भी तैयार नहीं थीं। डायरेक्टर राज कंवर के लिए इस सिचुएशन में दोनों से रोमांटिक गाना शूट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था।
फिल्म 'जय शिव शंकर' के दौरान राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बीच किसी पुरानी बात को लेकर सेट पर बहस हो गई। डिंपल इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने पैक-अप करने की धमकी दे दी और अपने वैनिटी वैन में चली गईं। मेकर्स को डिंपल को वापस सेट पर लाने के लिए हाथ-पैर जोड़ने पड़ गए थे।
फिल्म 'आवारगी' के एक सीन में सुरेश ओबेरॉय को माधुरी दीक्षित को पकड़ना था। उन्होंने माधुरी को बहुत कसकर पकड़ लिया। माधुरी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह सेट छोड़कर चली गईं। उन्होंने आगे काम करने से मना कर दिया। बात बिगड़ती देख डायरेक्टर को बीच में आना पड़ा। बाद में सुरेश ओबेरॉय ने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा।
फिल्म 'आशिक बनाया आपने' के सेट पर तनुश्री दत्ता काफी असहज थीं। रीटेक के दौरान इमरान हाशमी के कुछ मूव्स से तनुश्री असहज हो गईं और रोते हुए अपनी वैनिटी वैन में चली गईं। डायरेक्टर आदित्य दत्त को काफी समय तक तनुश्री को मनाना पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने एक्ट्रेस के लिए चॉकलेट और कॉफी भी भिजवाई।
नखरे सिर्फ एक्ट्रेस के ही नहीं होते हैं, यहां इस केस में एक्टर राजकुमार के एटिट्यूड से अमरीश पुरी और सेट की एक्ट्रेसेज नाराज हो जाती थीं। फिल्म सूर्या की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने अमरीश पुरी की डायलॉग डिलीवरी का मजाक उड़ाया था। इस बात से नाराज होकर अमरीश पुरी ने शॉट देने से मना कर दिया था। तब डायरेक्टर को राजकुमार को अलग ले जाकर समझाना पड़ा कि वह को-एक्टर्स पर तंज न कसें।