मैं प्राण बोल रहा हूं…जब प्राण साब ने शरत सक्सेना को फोन कर कही थी ये बात, आज तक नहीं भूल पाए एक्टर

आमिर खान ने की तारीफ

शरत ने अपने इंटरव्यू में बताया कि आमिर खान भी फिल्मों में उनके छोटे किरदारों से खुश थे। उन्होंने ही फिल्म गुलाम के लिए शरत के नाम का सुझाव दिया था। जब ये बात एक्टर ने आमिर से पूछी कि उन्होंने क्यों उनके नाम का सुझाव दिया तो इस पर आमिर ने कहा था कि उन्हें रोल बेशक छोटे मिले हैं लेकिन उन्होंने उन छोटे किरदारों में अच्छा काम किया है।