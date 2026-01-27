बॉलीवुड की इन 10 फिल्मों में अगर पेरेंट्स की जगह होते उनके बच्चे… DDLJ सुपर क्यूट, आपको कौन भाया?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबॉलीवुड की इन 10 फिल्मों में अगर पेरेंट्स की जगह होते उनके बच्चे… DDLJ सुपर क्यूट, आपको कौन भाया?

क्या हो अगर डीडीएलजे का पार्ट 2 बने और इसमें लीड एक्टर के तौर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन और काजोल की बेटी नीसा को लिया जाए? एक AI आर्टिस्ट ने ऐसे 10 पोस्टर बनाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा।

Kajal SharmaJan 27, 2026 04:41 pm IST
1/11

हिट फिल्मों में फिट स्टारकिड्स

शाहरुख-काजोल की लव स्टोरी से प्यार सीखते-सीखते एक जनरेशन अब उनके बड़े बच्चों को देख रही है। इससे पहले अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर जैसे कई स्टारकिड्स इंडस्ट्री में जगह बना चुके हैं। इस बीच एक आर्टिस्ट ने कुछ पोस्टर्स बनाए जिसमें पेरेंट्स से बच्चों को रिप्लेस किया है। लोगों को यह काफी पसंद आ रहा है। आप ना देख पाए हों तो यहां देख लें और बताएं आपको कौन सा आइडिया बेस्ट लगा।

2/11

शोले

शोले के जय-वीरू अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र एक आइकॉनिक जोड़ी है। दोनों को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो उनके बेटे अभिषेक और सनी देओल। आपको कैसा लगा ये आइडिया?

3/11

आर्यन को मिले राज आर्यन का रोल?

एक लड़की थी दीवानी सी... ये डायलॉग अगर शाहरुख खान की जगह उनके बेटे आर्यन खान से बुलवाया जाए और अभिषेक बच्चन नारायण शंकर बनें, सोचिए कैसी होगी ये मोहब्बतें? पुरानी पीढ़ी के लिए ये सोचना भी मुश्किल है, हालांकि नई पीढ़ी इस एक्सपेरिमेंट को पसंद कर सकती है।

4/11

चुपके-चुपके

धर्मेंद्र की जगह सनी देओल और शर्मिला की जगह सोहा... नई चुपके-चुपके में ये जोड़ी ली जा सकती है। दोनों इस लुक में काफी फिट बैठ रहे हैं।

5/11

अमर अकबर एंथनी

अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की आइकॉनिक जोड़ी वाली फिल्म अमर अकबर एंथनी का रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। हालांकि उन तीनों के बेटो रोल्स में फिट बैठ सकते हैं।

6/11

दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे

शाहरुख खान और काजोल की कल्ट फिल्म डीडीएलजे यानी दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे के लिए आर्यन खान और नीसा को कई लोग पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है?

7/11

मिस्टर इंडिया

क्रिएटिव आर्टिस्ट ने मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन को लिया है। ये जोड़ी बनना मुश्किल है क्योंकि असल जिंदगी में दोनों भाई-बहन हैं।

8/11

बॉबी

ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की फिल्म के पोस्टर के लिए भी दोनों के बच्चे लिए गए हैं। हालांकि ट्विंकल खन्ना एक्टिंग की दुनिया को बाय बोल चुकी हैं। अगर रणबीर को एक्टर लिया जाए तो उनके ऑपोजिट आप किसको बॉबी के रोल में देखना चाहेंगे?

9/11

मर्द

सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह की जीरॉक्स लगती हैं। मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह अभिषेक और अमृता की जगह सारा? काफी एज डिफरेंस हो जाएगा :)

10/11

चांदनी

चांदनी फिल्म में श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना तीनों को ही रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हालांकि उनके बच्चों को लिया जाता तो कास्ट कुछ ऐसी दिखती।

11/11

राम लखन

जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर और अनिल कपूर के बेटे हर्ष वर्धन... राम लखन के सीक्वल में ये पेयर तो ट्राई किया जा सकता है। All Images Credit: mr.hellrocker

