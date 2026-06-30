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50 साल पुराना पतीला, लकड़ी का झूला, श्रेयस तलपड़े का आलीशान घर देख हक्की बक्की रह गईं फराह खान

श्रेयस तलपड़े उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इन दिनों श्रेयस तलपड़े  अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'  को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं।

Priti KushwahaJun 30, 2026 03:24 pm IST
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श्रेयस तलपड़े का आलीशान घर की तस्वीरें

बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर श्रेयस तलपड़े उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इन दिनों श्रेयस तलपड़े  अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल'  को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में फिल्म के साथ-साथ श्रेयस का घर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है।

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श्रेयस का घर देख हैरान हुईं फराह

दरअसल, फराह खान ने अपने हालिया व्लॉग में श्रेयस तलपड़े का आलीशान घर दिखाया है। घर में कदम रखते ही फरहा भी हैरान हो गई थीं। श्रेयस का घर देखते ही फराह ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा है।

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डायनिंग एरिया है बेहद खूबसूरत

श्रेयस तलपड़े के घर का सबसे खूबसूरत एरिया उनका डायनिंग एरिया है, जो काफी बड़ा है। डायनिंग टेबल भी बेहद खूबसूरत है। ये एरिया काफी बड़ा है।

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खूबसूरती से सजा लिविंग रूम

एक्टर के घर का लिविंग रूम बेहद शानदार है। लिविंग रूम में सफेद रंग के सोफे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। साल ही गोल्डन झूमर ने हर किसी का ध्यान खींच रहा है।

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हॉल से अटैच है सिटिंग एरिया

बता दें कि श्रेयस के घर में हॉल से अटैच एक सिटिंग एरिया है, जहां पर एक बड़ा सा टीवी लगा है। इस जगह पर पूरी फैमिली अपना क्वालिटी टाइम बिताती है।

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किचन

एक्टर के घर का किचन भी बेहद खास है। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन किचन में हर चीज का पूरा ध्यान रखा गया है। किचन में व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया गया हे।

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50 साल पुराना पतीला

वीडियो में श्रेयस तलपड़े की पत्नी दीप्ति किचन में खाना बनाती नजर आती हैं। इस दौरान वह एक पुराने पीतल के बर्तन के बारे में बताती हैं, जो उन्हें उनकी बुआ सास से मिला था। उन्होंने बताया कि ये पतीला लगभग 50 साल पुराना है। साथ ही किचन में पत्थर का कूटना भी है।

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पारंपरिक झूला

एक्टर के घर में एक एक पारंपरिक झूला है। इस झूल पर बैठकर फराह खान ने श्रेयस और उनकी पत्नी से काफी बातें की।

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छोटा सा मंदिर

श्रेयर के घर में एक छोटा सा मंदिर है। ये मंदिर किचन में बना है जो लोगों का ध्यान खींचता है।

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फरहा संग पूरा किया ये रस्म

व्लॉग के लास्ट में श्रेयस की पत्नी दीप्ति ने एक रस्म करती हैं, जिसमें वो फरहा को तिलक करके उन्हें नारियल और एक चावल की पोटली देती हैं।

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फरहा को दिया कीमती गिफ्ट

इस रस्म के बाद दीप्ति ने फराह को एक कीमती इयररिंग दी। इस गिफ्ट को पाकर फरहा बेहद खुश नजर आईं।

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