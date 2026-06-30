50 साल पुराना पतीला, लकड़ी का झूला, श्रेयस तलपड़े का आलीशान घर देख हक्की बक्की रह गईं फराह खान

श्रेयस तलपड़े का आलीशान घर की तस्वीरें

बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर श्रेयस तलपड़े उन स्टार्स में से हैं, जिन्होंने पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाया है। इन दिनों श्रेयस तलपड़े अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में फिल्म के साथ-साथ श्रेयस का घर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है।