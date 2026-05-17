यूट्यूब पर एक हफ्ते में 29 मिलियन बार देखा गया ये गाना, टॉप 10 मोस्ट पॉप्युलर लिस्ट से भोजपुरी गायब

आपने चेक की यूट्यूब के पॉप्युलर गानों की लिस्ट

यूट्यूब पर इस हफ्ते के मोस्ट पॉप्युलर गानों की लिस्ट अपडेट हो चुकी है। 8 मई से 14 मई 2026 तक यूट्यूब पर कौन से म्यूजिक वीडियोज ज्यादा देखे गए आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। लिस्ट में टॉप 10 गाने लिए गए हैं। किसे कितने व्यूज मिले, किसकी पोजिशन अप हुई और किसकी डाउन आपको यह भी पता चलेगा। धुरंधर के गाने ने फिर धमाल मचाया है। पूरी लिस्ट में भोजपुरी को कहीं जगह नहीं मिली।