Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

यूट्यूब पर इस भोजपुरी वीडियो को एक हफ्ते में मिले 5 मिलियन+ व्यूज, 7 पॉप्युलर गानों में कौन किस पर भारी

यूट्यूब पर भोजपुरी गानों का कोई मुकाबला नहीं। एक हफ्ते में इनके म्यूजिक वीडियोज बंपर स्पीड में देखे जाते हैं। यूट्यूब चार्ट की वीकली लिस्ट अपडेट हो चुकी है। यहां आप टॉप 7 देख सकते हैं।

Kajal SharmaMay 11, 2026 03:52 pm IST
1/8

भोजपुरी मोस्ट पॉप्युलर वीडियोज

आपका नाता यूपी-बिहार से भले ना हो लेकिन यूट्यूब पर भोजपुरी गानों का मजा भारत के ज्यादातर लोग लेते हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे जैसे कई सिंगर्स का वीडियो रिलीज होती है लाखों व्यूज तक पहुंच जाता है। यूट्यूब की वीकली लैंग्वेज म्यूजिक वीडियोज की वीकली लिस्ट में भोजपुरी का धुरंधर कौन है, आप यहां देख सकते हैं। यह लिस्ट 1 मई से 7 मई तक अपडेटेड है।

2/8

कमर में दागी

1 मई से 7 मई वाली लिस्ट के टॉपर खेसारी लाल यादव हैं। उनका गाना कमर में दागी 6 हफ्तों से चार्ट्स में है और लगातार नंबर वन बना हुआ है। इसके वीकली व्यूज 5,407,114 से ज्यादा हैं।

3/8

राजाजी के दिलवा

पॉप्युलर गानी की लिस्ट में 2 नंबर पर राजाजी के दिलवा का म्यूजिक वीडियो है। गाने के सिंगर पवन सिंह और शिवानी सिंह हैं। चार्ट्स में ये गाना 31 हफ्तों से है। इस वीडियो को 3,369,321 व्यूज मिले हैं।

4/8

पगले बना देलू

प्रमोद प्रेमी, विकी वोक्स और रवि यादव के गाने पागले बना देलू ने तगड़ा जंप मारा है। यह 12 से तीन नंबर पर आ गया है। इस गाने के वीकली 2,964,303 व्यूज हैं।

5/8

आरा के बबुआन

पवन सिंह और सृष्टि भारती का गाना आरा के बबुआन भी 9 पायदान चढ़ा है। बीते हफ्ते यह 13 पर था। इस बार 4 नंबर पर है। गाने के वीकली व्यूज 2,925,202 हैं।

6/8

साड़िया सरकवा राजाजी

नील कमल सिंह का ये गाना यूट्यूब के लैंग्वेज वीडियोज के चार्ट में पांच नंबर पर है। इसे 2,925,202 व्यूज मिले हैं।

7/8

गर्मी गरम बिया

खेसारी लाल और शिल्पी यादव का गाना गर्मी गरम बिया छठे नंबर पर है। इस गाने को यूट्यूब पर 2,694,166 व्यूज मिले हैं।

8/8

साड़ी के मोतिया

भाईजी और सृष्टि भारती का गाना साड़ी के मोतिया इस लिस्ट में लास्ट यानी सात नंबर पर है। गाने को 2,234,909 व्यूज मिले हैं।

Bhojpuri Song
Hindi Newsफोटोमनोरंजनयूट्यूब पर इस भोजपुरी वीडियो को एक हफ्ते में मिले 5 मिलियन+ व्यूज, 7 पॉप्युलर गानों में कौन किस पर भारी