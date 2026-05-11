यूट्यूब पर इस भोजपुरी वीडियो को एक हफ्ते में मिले 5 मिलियन+ व्यूज, 7 पॉप्युलर गानों में कौन किस पर भारी

आपका नाता यूपी-बिहार से भले ना हो लेकिन यूट्यूब पर भोजपुरी गानों का मजा भारत के ज्यादातर लोग लेते हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे जैसे कई सिंगर्स का वीडियो रिलीज होती है लाखों व्यूज तक पहुंच जाता है। यूट्यूब की वीकली लैंग्वेज म्यूजिक वीडियोज की वीकली लिस्ट में भोजपुरी का धुरंधर कौन है, आप यहां देख सकते हैं। यह लिस्ट 1 मई से 7 मई तक अपडेटेड है।
1 मई से 7 मई वाली लिस्ट के टॉपर खेसारी लाल यादव हैं। उनका गाना कमर में दागी 6 हफ्तों से चार्ट्स में है और लगातार नंबर वन बना हुआ है। इसके वीकली व्यूज 5,407,114 से ज्यादा हैं।
पॉप्युलर गानी की लिस्ट में 2 नंबर पर राजाजी के दिलवा का म्यूजिक वीडियो है। गाने के सिंगर पवन सिंह और शिवानी सिंह हैं। चार्ट्स में ये गाना 31 हफ्तों से है। इस वीडियो को 3,369,321 व्यूज मिले हैं।
प्रमोद प्रेमी, विकी वोक्स और रवि यादव के गाने पागले बना देलू ने तगड़ा जंप मारा है। यह 12 से तीन नंबर पर आ गया है। इस गाने के वीकली 2,964,303 व्यूज हैं।
पवन सिंह और सृष्टि भारती का गाना आरा के बबुआन भी 9 पायदान चढ़ा है। बीते हफ्ते यह 13 पर था। इस बार 4 नंबर पर है। गाने के वीकली व्यूज 2,925,202 हैं।
नील कमल सिंह का ये गाना यूट्यूब के लैंग्वेज वीडियोज के चार्ट में पांच नंबर पर है। इसे 2,925,202 व्यूज मिले हैं।
खेसारी लाल और शिल्पी यादव का गाना गर्मी गरम बिया छठे नंबर पर है। इस गाने को यूट्यूब पर 2,694,166 व्यूज मिले हैं।
भाईजी और सृष्टि भारती का गाना साड़ी के मोतिया इस लिस्ट में लास्ट यानी सात नंबर पर है। गाने को 2,234,909 व्यूज मिले हैं।