यूट्यूब पर इस भोजपुरी वीडियो को एक हफ्ते में मिले 5 मिलियन+ व्यूज, 7 पॉप्युलर गानों में कौन किस पर भारी

भोजपुरी मोस्ट पॉप्युलर वीडियोज

आपका नाता यूपी-बिहार से भले ना हो लेकिन यूट्यूब पर भोजपुरी गानों का मजा भारत के ज्यादातर लोग लेते हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे जैसे कई सिंगर्स का वीडियो रिलीज होती है लाखों व्यूज तक पहुंच जाता है। यूट्यूब की वीकली लैंग्वेज म्यूजिक वीडियोज की वीकली लिस्ट में भोजपुरी का धुरंधर कौन है, आप यहां देख सकते हैं। यह लिस्ट 1 मई से 7 मई तक अपडेटेड है।