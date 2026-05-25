यूट्यूब के 10 ट्रेंडिंग भोजपुरी वीडियोज में खेसारी लाल टॉप पर, देखें कौन-कौन से गाने उड़ा रहे गर्दा

यूट्यूब पर भोजपुरी म्यूजिक वीडियोज की वीकली लिस्ट अपडेट हो चुकी है। 15 मई से लेकर 21 मई 2026 तक किसके गानों ने दम दिखाया और कौन फिसड्डी रहा, आप इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और प्रमोद प्रेमी के बीच कड़ी टक्कर है। चेक करें टॉप 10 गानों के व्यूज।
खेसारी लाल यादव के कमर में दागी गाने ने लंबे समय से नंबर 1 पर कब्जा जमा रखा है। इस वीक भी भोजपुरी गानों की लिस्ट में इसे कोई पीछे नहीं कर पाया। गाने को एक हफ्ते में 5,212,750 व्यूज मिले हैं।
प्रमोद प्रेमी का गाना पागल बना देलू 2 नंबर पर है। यह भी अपनी पोजिशन से टस से मस नहीं हुआ है। गाने को 5,009,411 व्यूज मिले हैं।
पवन सिंह का नंबर लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। उनका और शिवानी सिंह का गाना राजाजी के दिलवा 33 हफ्तों से चार्ट में है। इसको 2,860,640 वीकली व्यूज मिले हैं
नीलकमल सिंह का गाना सड़िया सरकवा राजाजी 4 नंबर पर है। गाने को 2,844,518 व्यूज मिले हैं। बीते हफ्ते भी यह 4 नंबर पर था और 24 हफ्तों से चार्ट में है।
लइका किसान के गाना बीते हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते ज्यादा देखा गया है। यह 7 नंबर पर था अब 5 पर है। यह गाना भी प्रमोद प्रेमी का है। गाने के वीकली व्यूज 2,199,896 हैं।
अमित आशिक और सृष्टि भारती का गाना रायफलवा लेबउ दहेज में 6 नंबर पर है। गाने के 2,012,166 व्यूज हैं।
खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज का गाना गर्मी गरम बिया 8 से 7 नंबर पर आ गया है। इसके वीकली व्यूज 1,993,738 हैं।
लिस्ट में 8 नंबर पर नई एंट्री हुई है। नीलकमल सिंह और शिल्पी राज का गाना बानी लइका पॉप्युलर हो रहा है। इस वीडियो को एक हफ्ते में 1,888,703 बार देखा गया है।
अवधेश प्रेमी यादव का गाना साउंड पर सुता के चार राउंड 9 नंबर पर है। यह गाना 25 हफ्तों से चार्ट में है। म्यूजिक वीडियो को 1,826,429 व्यूज मिले हैं।
शिल्पी राज और अवधेश प्रेमी यादव का गाना आंख के काजरवा लिस्ट में लास्ट यानी दस नंबर पर है। बीते हफ्ते ह 11 पर था। सॉन्ग के एक हफ्ते व्यूज 1,780,460 हैं।