ओटीटी पर मिस तो नहीं कर दीं ये 7 धांसू फिल्में और सीरीज, IMDb 9.2 तक; इस हफ्ते की लिस्ट तैयार

अगर आप 2026 के माहौल में ओटीटी पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो न केवल मनोरंजन करे बल्कि जीवन के लिए सीख भी साबित हो तो आपके लिए 7 बेहतरीन सजेशंस हैं। खासतौर पर आप स्टूडेंट्स हैं, नौकरी कर रहे हैं या स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी। ये मूवी और सीरीज हाई रेटेड हैं। आईएमडीबी पर इनकी रेटिंग 8 से 9 के बीच हैं। कुछ 9 से भी ज्यादा हैं। अगर आपने हैलो बच्चों देख ली है तो यहां चेक करें पूरी लिस्ट।
यह दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में रहने वाले तीन दोस्तों की कहानी है जो UPSC क्लियर करने का सपना देखते हैं। इस वेब सीरीज के तीन सीजन्स आ चुके हैं। यह सीरीज तैयारी के दौरान होने वाले मानसिक तनाव, दोस्ती और प्यार के बीच के संतुलन को बखूबी दिखाती है। इस सीरीज को काफी पसंद किया गया और IMDb रेटिंग 9 से ऊपर है। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
भारत के कोचिंग हब 'कोटा' की असलियत को ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में दिखाती यह कहानी वैभव और उसके दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। आप सीरीज के शौकीन है तो अब तक यह वेब शो जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा तो मस्ट वॉच है। जीतू भैया के लाइफ लेसन्स हर स्टूडेंट के लिए गुरुमंत्र हैं। इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। कोटा फैक्ट्री की भी आईएमडीबी रेटिंग 9 से ज्यादा है।
चार दोस्त अपनी अच्छी-खासी नौकरियां छोड़कर खुद का स्टार्टअप शुरू करने का रिस्क लेते हैं। अगर आप भी आंत्रप्रिन्योर बनने का ख्वाब देखते हैं तो यह सीरीज आपके कई कन्फ्यूजन्स को दूर करके राह दिखाने का काम करेगी। यह सीरीज आप जी5 पर देख सकते हैं। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.1 है।
यह एक फ्रेशर पीयूष प्रजापति की कहानी है जो अपनी पहली आईटी जॉब शुरू करता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद जब आप कॉर्पोरेट दुनिया में कदम रखते हैं, तो वहां की चुनौतियों और ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने में यह मदद करती है। क्यूबिकल सीरीज के 4 सीजन्स आ चुके हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। इसे सोनीलिव पर देख सकते हैं।
यह एक मॉडर्न कपल और उनके परिवार के बीच के खट्टे-मीठे रिश्तों की कहानी है। हल्का-फुल्का मनोरंजन और यह समझने के लिए कि करियर के साथ-साथ परिवार को कैसे साथ लेकर चलें। वेरी पारिवारिक आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं।
निल बटे सन्नाटा 2015 की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। फिल्म को क्रिटिक्स की काफी तारीफ मिल चुकी है। एक गरीब मां अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए खुद स्कूल में एडमिशन लेती है ताकि उसे गणित सिखा सके। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। इसे अमेजन प्राइम या यूट्यूब पर देखा जा सकता है।
90 के दशक के एक मध्यमवर्गीय परिवार की यादें, जहां गर्मी की छुट्टियां और भाई-बहनों की नोंक-झोंक है। आजकल के डिजिटल युग में, यह सीरीज आपको रिश्तों की सादगी और बचपन की उन छोटी खुशियों की याद दिलाएगी जो पढ़ाई के बोझ तले कहीं दब गई हैं। आईएमडीबी रेटिंग 8.9 है। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।