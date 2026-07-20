स्कैम 1992 एक्टर प्रतीक गांधी का घर अंदर से दिखता है ऐसा, बाढ़ में डूब गया था सूरत वाला आशियाना

टीवी एरिया

वेब सीरीज स्कैम 1992 ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इससे के बाद उन्हें खूब काम मिला और वो मुंबई के पोश जुहू में अपने लिए ये आलीशान अपार्टमेंट खरीद पाए। ये एक्टर के घर का टीवी एरिया है। इसके साथ ही बार काउंटर नजर आ रहा है।