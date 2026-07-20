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स्कैम 1992 एक्टर प्रतीक गांधी का घर अंदर से दिखता है ऐसा, बाढ़ में डूब गया था सूरत वाला आशियाना

वेब सीरीज स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार निभाने वाले एक्टर प्रतीक गांधी  का मुंबई वाला घर किसी फाइव स्टार होटल जैसा दिखता है। खास बात ये है कि एक्टर यहां अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। देखिए अंदर से ऐसा दिखता है घर-

Usha ShrivasJul 20, 2026 03:48 pm IST
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प्रतीक गांधी का घर

मुंबई में कई जगह घर बदलने के बाद अब एक्टर जुहू स्थित इस खुद के घर में रह रहे हैं

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प्रतीक गांधी का हाउस टूर

फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रतीक गांधी का हाउस टूर दिया है। ये एक्टर के घर का लिविंग एरिया है। प्रतीक ने बताया कि वो पहले एक स्टूडियो अपार्टमेंट में अपने पूरे परिवार के साथ किराए पर रहते थे।

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टीवी एरिया

वेब सीरीज स्कैम 1992 ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इससे के बाद उन्हें खूब काम मिला और वो मुंबई के पोश जुहू में अपने लिए ये आलीशान अपार्टमेंट खरीद पाए। ये एक्टर के घर का टीवी एरिया है। इसके साथ ही बार काउंटर नजर आ रहा है।

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बालकनी

ये प्रतीक के घर की बालकनी है। यहां इनका खास ये झूला लगा हुआ है। इस झूले के लिए एक्टर को ऐसे ही घर की तलाश थी जहाँ इतना स्पेस हो।

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पेंटिंग

प्रतीक गांधी ने बताया कि ये पेंटिंग मार्बल के पाउडर से बनाई गई है। इसके साथ उनके पिता की एक तस्वीर है जो किसी जमाने में भरतनाट्यम डांसर थे।

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बाढ़ में डूब गया था घर

प्रतीक गांधी ने ये भी बताया कि गुजरात के सूरत में आई बाढ़ में उनका घर डूब गया था। उसमें पिता की कई तस्वीरें चली गई। यहां उन्होंने अपनी लव स्टोरी की भी बात की है।

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अवॉर्ड्स

ये अवॉर्ड्स की अलमारी है। प्रतीक ने अपनी एक्टिंग के लिए गुजराती, हिंदी सिनेमा से कई अवॉर्ड अपने नाम किए।

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किचन

ये गैलरी टाइप किचन है। इस किचन को उनके कुक मैनेज करते हैं। फराह खान ने इस किचन को विंटेज स्टाइल बताया।

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डाइनिंग एरिया

ये डाइनिंग एरिया है। यहां पूरा परिवार साथ में अपना खाने का टाइम एन्जॉय करता है

farah khan pratik gandhi
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