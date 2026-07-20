स्कैम 1992 एक्टर प्रतीक गांधी का घर अंदर से दिखता है ऐसा, बाढ़ में डूब गया था सूरत वाला आशियाना

मुंबई में कई जगह घर बदलने के बाद अब एक्टर जुहू स्थित इस खुद के घर में रह रहे हैं
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रतीक गांधी का हाउस टूर दिया है। ये एक्टर के घर का लिविंग एरिया है। प्रतीक ने बताया कि वो पहले एक स्टूडियो अपार्टमेंट में अपने पूरे परिवार के साथ किराए पर रहते थे।
वेब सीरीज स्कैम 1992 ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इससे के बाद उन्हें खूब काम मिला और वो मुंबई के पोश जुहू में अपने लिए ये आलीशान अपार्टमेंट खरीद पाए। ये एक्टर के घर का टीवी एरिया है। इसके साथ ही बार काउंटर नजर आ रहा है।
ये प्रतीक के घर की बालकनी है। यहां इनका खास ये झूला लगा हुआ है। इस झूले के लिए एक्टर को ऐसे ही घर की तलाश थी जहाँ इतना स्पेस हो।
प्रतीक गांधी ने बताया कि ये पेंटिंग मार्बल के पाउडर से बनाई गई है। इसके साथ उनके पिता की एक तस्वीर है जो किसी जमाने में भरतनाट्यम डांसर थे।
प्रतीक गांधी ने ये भी बताया कि गुजरात के सूरत में आई बाढ़ में उनका घर डूब गया था। उसमें पिता की कई तस्वीरें चली गई। यहां उन्होंने अपनी लव स्टोरी की भी बात की है।
ये अवॉर्ड्स की अलमारी है। प्रतीक ने अपनी एक्टिंग के लिए गुजराती, हिंदी सिनेमा से कई अवॉर्ड अपने नाम किए।
ये गैलरी टाइप किचन है। इस किचन को उनके कुक मैनेज करते हैं। फराह खान ने इस किचन को विंटेज स्टाइल बताया।
ये डाइनिंग एरिया है। यहां पूरा परिवार साथ में अपना खाने का टाइम एन्जॉय करता है