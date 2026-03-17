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ओटीटी पर फ्री में फिल्में देखने का जुगाड़, थ्रिलर से कॉमेडी 7 मूवीज और वेब सीरीज यहां देखें, IMDb 8.3 तक

फिल्में देखना चाहते हैं लेकिन बिना किसी ओटीटी सब्सक्रिप्शन के? यहां आपके लिए 7 बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज के सजेशंस हैं जिन्हें आप फ्री में देख सकते हैं। आप इनकी समरी और आईएमडीबी रेटिंग भी जान सकते हैं।

Kajal SharmaMar 17, 2026 05:13 pm IST
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फ्री में फिल्म देखने का जुगाड़

ओटीटी पर फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है? कोई बात नहीं आज हम आपको ओटीटी के ऐसे ऑप्शंस देंगे जहां आप फ्री में मूवीज और वेब सीरीज देख सकते हैं। ये सिर्फ यूट्यूब ही नहीं अमेजन मिनी टीवी पर भी देखे जा सकते हैं। यूट्यूब पर कई चैनल्स जैसे Goldmines, Shemaroo या Rajshri ने बढ़िया फिल्में फ्री में अपलोड की हैं। यहां चेक करें लिस्ट...

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द ताशकंद फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई रहस्यमयी मौत की जांच पर आधारित है। एक युवा पत्रकार इस केस की फाइलें दोबारा खोलती है, जिससे कई चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 और लोगों ने इसकी तारीफ की है। मूवी एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा है जो आपको इंगेज रखेगा। डायरेक्टर का दावा है कि फिल्म रिसर्च पर बेस्ड है। इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

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उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक

धुरंधर 2 रिलीज से पहले अगर उरी की याद ताजा करना चाहते हैं तो यह फिल्म देख डालें। यह 2016 में उरी कैंप पर हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने कैसे दिया, यह फिल्म उसी ऑपरेशन पर बेस्ड है। विक्की कौशल ने मेजर विहान शेरगिल के किरदार में जान फूंक दी है। उरी की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है। यह फिल्म आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

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नेल पॉलिश

यह एक इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें अर्जुन रामपाल और मानव कौल लीड रोल्स में हैं। यह एक लीगल थ्रिलर है। कहानी एक पूर्व सेना अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है जिस पर बच्चों की हत्या का आरोप है, लेकिन केस में एक मानसिक बीमारी का ऐसा मोड़ आता है जो सबको हिला देता है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है और नेल पॉलिश आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।

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फिजिक्स वाला

यह सीरीज मशहूर टीचर अलख पांडे के स्ट्रगल की कहानी है। कैसे एक शिक्षक ने कॉर्पोरेट दिग्गजों से लड़कर छात्रों के लिए सस्ती शिक्षा का साम्राज्य खड़ा किया, इसे बखूबी दिखाया गया है। सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है इसे आप अमेजन मिनी टीवी पर फ्री में देख सकते हैं।

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क्रश्ड

यह सीरीज आपको आपके स्कूल के दिनों की याद दिला देगी। लखनऊ के एक स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स की दोस्ती और पहले प्यार की मासूम कहानी इसमें दिखाई गई है। यह हल्की-फुल्की कॉमेडी है जिसे दोस्तों के साथ देखा जा सकता है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है। इसे फ्री में अमेजन प्राइम टीवी पर देखा जा सकता है।

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हाफ सीए

टीवीएफ की यह सीरीज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के स्ट्रगल की कहानी है। अहसास चन्ना और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन मुश्किलों को परदे पर उतारा है जिनसे हर कॉमर्स स्टूडेंट गुजरता है। टीवी सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

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रक्षक

यह भारतीय जवानों की वीरता की कहानी है जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे भी आप अमेजन मिनी टीवी पर फ्री में देख सकते हैं। यह एक्शन सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है।

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