ओटीटी पर फ्री में फिल्में देखने का जुगाड़, थ्रिलर से कॉमेडी 7 मूवीज और वेब सीरीज यहां देखें, IMDb 8.3 तक

द ताशकंद फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में हुई रहस्यमयी मौत की जांच पर आधारित है। एक युवा पत्रकार इस केस की फाइलें दोबारा खोलती है, जिससे कई चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8 और लोगों ने इसकी तारीफ की है। मूवी एक बेहतरीन पॉलिटिकल ड्रामा है जो आपको इंगेज रखेगा। डायरेक्टर का दावा है कि फिल्म रिसर्च पर बेस्ड है। इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं।