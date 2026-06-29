अनसुलझे रहस्यों पर बनीं 7 कमाल की फिल्में, घर बैठे अमेजन प्राइम पर कर सकते हैं एन्जॉय

मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों की अपनी फैन फॉलोइंग है। एक अच्छी मिस्ट्री मूवी लिखना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन कई बार असल जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो दिमाग सुन्न कर देती हैं। कुछ फिल्ममेकर्स ने ऐसी घटनाओं पर भी फिल्में बनाई हैं। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं जो असल जिंदगी के ऐसे रहस्यों पर आधारित हैं, जिन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सका। ये सभी फिल्में आपको ओटीटी पर मिल जाएंगी और इनमें से ज्यादातर की रेटिंग काफी हाई है।
यह फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। कहानी साउथ कोरिया में दर्ज की गई पहली सीरियल किलिंग के बारे में है। साल 1986 से लेकर 1991 के बीच हुई घटनाओं का यह सिलसिला आपके होश उड़ा देगा। (अमेजन प्राइम वीडियो)
यह फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। कहानी साउथ कोरिया में दर्ज की गई पहली सीरियल किलिंग के बारे में है। साल 1986 से लेकर 1991 के बीच हुई घटनाओं का यह सिलसिला आपके होश उड़ा देगा। (अमेजन प्राइम वीडियो)
अगर आपको एलियन फिल्में पसंद हैं तो साल 1993 में रिलीज हुई यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी एक लकड़हारे के अचानक गायब हो जाने से शुरू होती है, जो करीब 5 दिन तक गायब रहा। उसने दावा किया कि उसे एलियन्स ले गए थे। (अमेजन प्राइम वीडियो)
साल 2008 में आई यह फिल्म भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में एक 16 वर्षीय लड़की की डूबने से मौत हो गई थी। लेकिन फिर उसकी शोक सभा में कुछ ऐसी चीजें धीरे-धीरे सामने आने लगीं, जिन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए। (अमेजन प्राइम वीडियो)
यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। साल 1900 की बात है जब हैंगिंग रॉक्स पर पिकनिक मनाने गईं कुछ स्टूडेंट और उनकी टीचर गायब हो गई थीं। सालों बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अभी उपलब्ध नहीं है, कुछ देशों में यह अमेजन प्राइम पर है, अन्य देशों में हम इसे किसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं।
यह कहानी साल 1973 के दौरान चिली में हुए तख्तापलट के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार चार्ल्स होर्मन के अचानक गायब हो जाने के बारे में है। कहानी कई दृष्टिकोणों से इस पूरी सिचुएशन पर बात करती है। (अमेजन प्राइम वीडियो)
कहानी वेस्ट वर्जीनिया की है जहां अचानक एक विशाल पंखों और लाल आंखों वाला इंसान जैसा दिखने वाला जीव नजर आने लगा था। क्या था यह रहस्य और क्या फिल्म के आखिर तक इस राज से पर्दा उठ पाएगा? (अमेजन प्राइम वीडियो)