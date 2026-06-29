अनसुलझे रहस्यों पर बनीं 7 कमाल की फिल्में, घर बैठे अमेजन प्राइम पर कर सकते हैं एन्जॉय

अनसुलझे रहस्यों पर बनीं 7 कमाल की फिल्में

मिस्ट्री थ्रिलर फिल्मों की अपनी फैन फॉलोइंग है। एक अच्छी मिस्ट्री मूवी लिखना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन कई बार असल जिंदगी में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो दिमाग सुन्न कर देती हैं। कुछ फिल्ममेकर्स ने ऐसी घटनाओं पर भी फिल्में बनाई हैं। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जानते हैं जो असल जिंदगी के ऐसे रहस्यों पर आधारित हैं, जिन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सका। ये सभी फिल्में आपको ओटीटी पर मिल जाएंगी और इनमें से ज्यादातर की रेटिंग काफी हाई है।